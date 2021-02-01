Gedson Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'da - Son Dakika

Gedson Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'da

01.02.2021 17:43
Gedson Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'da, System.String[]

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, bonservisi Portekiz'in Benfica takımında olan ancak geçen sezonun devre arasından bu yana İngiltere ligi ekiplerinden Tottenham'da oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için görüşmelere başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirilen genç oyuncu, ambulansla hastaneye götürülerek karantinaya alındı.

Havalimanında Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Benfica altyapısından yetişen Gedson Fernandes, 2018'de A takıma yükseldi. Portekiz liginde 29 maça çıkan orta saha oyuncusu, Avrupa kupalarında ise 18 müsabakada forma giydi. Geçen sezonun devre arasında Tottenham'a kiralanan Gedson Fernandes, 2 yarım sezonda toplamda 14 resmi maçta görev yaptı.

Gedson Fernandes, Portekiz A Milli Futbol Takımı'nda da 2 müsabakada forma giydi.

Galatasaray, Portekiz, Ambulans, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gedson Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'da - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

823 yılda bir denk gelen şubat ayı sosyal medyada gündem oldu Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Bağ evinde cansız bedeni bulunan eski muhtarın 'tavuk yemi' kavgasında öldürüldüğü ortaya çıktı Beşiktaşlı Lens, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alınmıştı! Avukatı konuştu: Nazik bir not 'tehdit' sayıldı
Troyes'in Türk golcüsü Umut Bozok, Lorient'e kiralandı Troyes'in Türk golcüsü Umut Bozok, Lorient'e kiralandı         
18:03
Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı         
17:56
Türkiye'nin dört gözle beklediği Kabine toplantısı başladı! Kısıtlamalar dahil masada 5 konu var Türkiye'nin dört gözle beklediği Kabine toplantısı başladı! Kısıtlamalar dahil masada 5 konu var         
17:29
Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi         
17:11
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
Savcının aracına not bıraktığı için gözaltına alınan komşu, 'mala zarar'dan değil 'tehdit'ten yargılanacak Savcının aracına not bıraktığı için gözaltına alınan komşu, 'mala zarar'dan değil 'tehdit'ten yargılanacak         
16:23
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı         
14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti         
14:35
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Darbe yapılan Myanmar'da nasıl bir siyasal hayat var? İşte adım adım kaosa götüren süreç Darbe yapılan Myanmar'da nasıl bir siyasal hayat var? İşte adım adım kaosa götüren süreç         
14:18
Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar         
14:02
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
"Erkeklere acıyorum" diyen Murat Övüç'ten özel hayat itirafı: Hem erkek hem kadın sevgilim var         
12:07
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 18:44:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gedson Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei