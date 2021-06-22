Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı

Yine aynı ilimiz! Bir çirkinliği başka bir çirkinlikle kamufle ettiler

Galatasaray'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i Fatih Terim yeni sezonda da takımda görmek istiyor. Yıldız futbolcu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla transfere yeşil ışık yaktı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Portekizli yıldızın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. Gedson Fernandes, Galatasaray formalı paylaşımını daha sonra sildi. Benfica'nın Portekizli yıldızı, sarı-kırmızılı kulübe kiralamaya sıcak baktığı iddia ediliyor.