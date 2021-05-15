Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takıma katılan Gedson Fernandes, sezonun sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılara veda etti.
Portekizli yıldız yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Galatasaray" ifadesini kullandı. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera da Gedson'un paylaşımına, "Katkın için teşekkürler, harika oyuncusun" diyerek cevap verdi. Gedson Fernandes, Galatasaray'da 18 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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