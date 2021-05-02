Gedson Fernandes'in yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kart görmemesi tepki çekti
02.05.2021 23:19
Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Gedson Fernandes'in Candeias'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart görmesi sosyal medyada tepki çekti. Pozisyonun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini düşünen futbolseverler, "Candeias'ın ayağı kırılmadığı için Gedson kırmızı görmedi" şeklinde ironik yorumlar yaptı.
Galatasaray, Gençlerbirliği engelini kayıpsız geçerek dev derbi öncesi hata yapmadı. Karşılaşmada Gedson Fernandes'in Candeias'a yaptığı müdahale çok tartışılan pozisyonlar arasına girdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Gedson Fernandes, rakibi Candeias'ın sol bileğine tabanıyla sert bir müdahalede bulundu bu hareketin ardından maçın hakemi Halis Özkahya, Portekizli futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı. Sosyal medyada bu karara tepki gösteren futbolseverler Fernandes'in kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
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