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Gedson Fernandes Tottenham'la Antrenmanda
14 dakika önce
Jose Mourinho’nun Tottenham Hotspurs’deki ilk transferi olan Gedson Fernandes, 1.5 seneliğine Benfica’dan kiralandıktan sonra takımla antrenmanlara başladı. Fernandes’in Tottenham’ın haftasonu oynayacağı Watford karşılaşmasında kadroda olması bekleniyor.
Jose Mourinho'nun Tottenham Hotspurs'deki ilk transferi olan Gedson Fernandes, 1.5 seneliğine Benfica'dan kiralandıktan sonra takımla antrenmanlara başladı. Fernandes'in Tottenham'ın haftasonu oynayacağı Watford karşılaşmasında kadroda olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:19
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