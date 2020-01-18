Gedson Fernandes Tottenham'la Antrenmanda - Son Dakika
Son Dakika Spor Gedson Fernandes Tottenham'la Antrenmanda - Son Dakika Spor

Gedson Fernandes Tottenham'la Antrenmanda

14 dakika önce

Jose Mourinho’nun Tottenham Hotspurs’deki ilk transferi olan Gedson Fernandes, 1.5 seneliğine Benfica’dan kiralandıktan sonra takımla antrenmanlara başladı. Fernandes’in Tottenham’ın haftasonu oynayacağı Watford karşılaşmasında kadroda olması bekleniyor.

Jose Mourinho'nun Tottenham Hotspurs'deki ilk transferi olan Gedson Fernandes, 1.5 seneliğine Benfica'dan kiralandıktan sonra takımla antrenmanlara başladı. Fernandes'in Tottenham'ın haftasonu oynayacağı Watford karşılaşmasında kadroda olması bekleniyor.

Gedson Fernandes Tottenham'la Antrenmanda

Jose Mourinho, Tottenham, Benfica, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:19 
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