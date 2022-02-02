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Gedson Fernandes: "Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum" - Son Dakika

Gedson Fernandes: "Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum"

02.02.2022 22:01

Çaykur Rizespor'un Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi.

Çaykur Rizespor'un Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi. Fernandes, Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Çaykur Rizespor, devre arası transfer dönemi çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Fernandes, Barcelona'dan havalanan özel uçak ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Gedson Fernandes ile birlikte gelen Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri için uzun bir günü geride bıraktıklarını aktaran Selimoğlu, "Rizespor olarak çok mutluyuz. Sezon sonuna kadar Gedson Fernandes bizimle birlikte. Bizim formamızı terletecek. Bildiğiniz gibi kendisini Benfica'dan ikinci yarı için kiraladık. Umarım hepimiz için hayırlı bir transfer olur diyoruz. Ona da sakatlıksız iyi bir sezon diliyoruz. Bir süredir bununla ilgili çalışıyorduk. Yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Son 60 saattir hiç uyumadık diyebilirim. Bugün de yine zor geçti. Sonunda başarılı olduk. Takımımız adına çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

GEDSON FERNANDES: "TÜRKİYE'YE DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Gedson Fernandes ise yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye geri döndüğüm için mutluyum. Oynamak için hazırım" dedi. Genç futbolcu, 'Galatasaraylı yöneticilere kırgın mısın?' şeklinde yöneltilen soruyu ise yanıtsız bıraktı.

(Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın/İHA)

Gedson Fernandes: Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum
Gedson Fernandes: Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum
Gedson Fernandes: Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum
Gedson Fernandes: Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum
Gedson Fernandes: Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum
Gedson Fernandes: Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum

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Gedson Fernandes, Rizespor, Benfica, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gedson Fernandes: 'Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum' - Son Dakika


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