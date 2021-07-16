Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, yerli futbolcularla kadrosunu güçlendirmesinin ardından transfer listesinde bulunan yabancı oyuncularla da anlaşma noktasına geldi.

"BONSERVİSİYLE ALMAK İSTİYORUZ"

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Burak Elmas, birçok oyuncuyla anlaşma aşamasına geldiklerini söyledi. Burak Elmas, ''Layvin Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle temas halindeyiz" dedi.

"BENFICA KULÜBÜNDE ADETA DEVRİM OLDU"

Gedson Fernandes'in transferindeki gecikmeyi Benfica kulübündeki değişime bağlayan Başkan Elmas, ''Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor'' şeklinde konuştu.

AYRILAN FUTBOLCULARA GÖRE TRANSFER SAYISI ARTABİLİR

Galatasaray ilk etapta sol bek, sağ bek, orta saha, hücuma dönük kanat oyuncusu ve bir de forvet almayı planlıyor. Takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısı artabilir.