GEFCO 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu'nu yayınladı

Karmaşık tedarik zinciri çözümlerinde ve otomotiv lojistiğinde Avrupa lideri olan GEFCO, yedinci yılında sürdürülebilir büyüme için kilit bir faktör olan kurumsal sosyal sorumluluğa (KSS) olan bağlılığının altını çizdi. 2018 yılında, faaliyetlerinin her alanında becerilerini ve uzmanlığını güçlendiren GEFCO Grubu, sürdürülebilir kalkınma performansını da geliştirmeye devam etti. Ayrıca GEFCO, tüm paydaşlarıyla iş birliği yapma isteğini yansıtan sloganında da vurguladığı gibi (Partners, unlimited.) daha etkili ve çevre dostu çözümler bulmak için inovasyonu iş yapış biçiminin merkezinde tutmaya devam ediyor.

Güçlendirilmiş bir KSS çerçevesi

GEFCO, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzalandığı 2009 yılından bu yana çevresel risklere karşı ihtiyatlılık ilkesini uygulamaya karar verdi. Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini teşvik eden şirket, kendini insan haklarının korunması ve yolsuzlukla mücadeleye adadı. Tüm şirket çalışanlarının uyması gereken etik ilkeler ve davranış kuralları belirlendi ve her gün çalışanların takibini yapan Etik Komitesi, bu kurallara uyulmasını güvence altına aldı.

Sofistike ve anlayışlı bir tutum benimsemeye devam eden GEFCO, KSS konularına sadece şirket bakış açısından değil aynı zamanda tüm paydaşlarının çerçevesinden bakarak uzun vadeli bir risk analizi yaptı. Analizin sonuçlarıyla temel yaklaşım ve öncelikli riskler belirlendi. Böylece şirketin KSS ile ilgili zorluklara karşı daha sağlıklı bir yaklaşım geliştirmesi için gerekli yapı oluşturuldu. Bu sayede bütünsel ve nicel bir risk ve önemlilik bakış açısı kazanan GEFCO, her zorluğun üstesinden gelmek için ayakları yere basan politikaların uygulanmasını sağlıyor ve gelişmeleri takip ediyor.

GEFCO İnsan Kaynakları ve KSS'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Stephane Milhet; "GEFCO'nun seçimleri ve aksiyonlarının, ortakları, çalışanları ve çevre üzerinde derin etkileri var. Sınırları şekillendirme, yerel ekonomileri güçlendirme ve dünyada pozitif değişiklikler yapma konularına önemli katkılar sunabiliriz.'' dedi.

Gelişmiş çevresel performans

- Optimize edilmiş, daha temiz ve giderek daha fazla bağlantılı taşımacılık

GEFCO 2018 yılında gerçekleştirdiği özel eylemler sayesinde üst üste iki yıl boyunca, taşımacılık alanında %2 oranında karbon emisyonu tasarrufu sağladı. Nakliye akışlarını optimize ederek, araç filosunu geliştirerek ve karayolu taşımacılığına alternatif sunan intermodal çözümleri teşvik ederek, koyduğu hedefleri gerçekleştirdi.

GEFCO için inovasyon, teknolojiyle birlikte temel itici faktörlerden biri. Ayrıca araçların elektrifikasyonu ya da bağlantılı taşımacılık gibi başka yenilikçi çözümleri de inceleyen GEFCO; İspanya ve Çek Cumhuriyeti'nde 25 – 30 metre uzunluğunda çift römorklu kamyonlar kullanmaya başladı. Bu düzenlemeler yükleme kapasitesi ve verimliliği artırıp, yoldaki kamyon sayısını ve dolayısıyla CO2 emisyonlarını sınırladı.

- Enerji Tasarruflu Operasyonlar

Dünyanın dört bir yanındaki 300 tesisiyle GEFCO, geri dönüşüm ve enerji geri kazanımını artırırken, enerji tüketimini ve çöp depolama alanını azaltmak için iddialı hedefleriyle çevre ve komşular üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesini sağlıyor. 2018 yılında, GEFCO Grup atıklarının %69'u geri kazanıldı ya da geri dönüştürüldü. Şirket iş birimlerinin 59'u ise ISO 14001 sertifikasını aldı.

- EcoVadis ve Karbon Saydamlık Projesi tarafından sertifikalandırılan KSS Performansı

GEFCO 2018 yılında EcoVadis tarafından altın sertifikaya layık görüldü. Bu sertifika; etki yönetimi, insan kaynakları uygulamaları, etik ve profesyonel davranış ve satın alma politikası olmak üzere dört alanda sergilenen ileri düzeyde performansı yansıtıyor. 2018'de 2016'ya göre iki puan kazanarak 100 üzerinden 64 puan alan GEFCO Grup, dünya genelinde EcoVadis tarafından değerlendirilen 30.000 şirket arasında KSS alanında ilk %5 arasında yer aldı.

Ayrıca GEFCO, iklim değişikliğiyle ilgili KSP (eski adıyla Karbon Saydamlık Projesi) anketinde "B" aldı. KSP şirketlerin, şehirlerin, eyaletlerin ve bölgelerin çevresel etkilerini ölçmelerini ve yönetmelerini sağlayan, küresel bilgi açıklama sistemini yönetiyor. Kuruluş, A'dan D'ye bir derecelendirme sunuyor. Bu derecelendirmeyle GEFCO, sektör ortalamasının üzerinde bir puan almış oldu.

- Ortak Bir KSS Yaklaşımı

GEFCO, sorumluluk anlamında en yüksek standartlara ulaşmak için partnerleri, müşterileri ve paydaşlarıyla günlük çalışmalar yürütüyor. 2018'in sonunda, normal rota harcamalarının %76'sını temsil eden 1,478 karayolu taşımacılığı sağlayıcısı GEFCO, Sorumlu Satın Alma Şartı'nı imzaladı.

Paylaşılan değer, inovasyon

GEFCO hem üretim süreçlerini hem de tüketici trendlerini değiştiren yeni teknolojilerle, dinamik bir ortamda faaliyet gösteriyor. Bu zorlukları fırsata dönüştürmek yenilikçi bir yaklaşım gerektiriyor. Bu yüzden GEFCO, inovasyonu şirket stratejisinin merkezine yerleştirip, faaliyetlerinin her aşamasına yaymak için çok çalıştı. GEFCO'nun bu konudaki amacı: Tedarik zincirinin geleceğini müşteriler için katma değeri yüksek, verimli ve sürdürülebilir çözümlerle, ana hatlarıyla belirtmek.

İş gücünün en önemli değer olduğunda inanan GEFCO Grup, 2018'de, GEFCO İnovasyon Fabrikası'nı kurdu. İş gelişimini desteklemek için her çalışanını yenilikçi fikirleri icat edip keşfetmeye teşvik etti. Aynı zamanda, GEFCO eşsiz bir yenilik ekosistemine ve birçok yenilikçi ve sürdürülebilir çözüm fırsatına erişmesini sağlayan global bir start-up olan Techstars ile ortaklık kurdu.