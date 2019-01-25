GEFCO, PSA Grup'un Fas'taki Yeni Kenitra Tesisini Desteklemek İçin Vagonları Taşımaya Başladı

2019 sonu itibariyle 45 vagon daha Fransa'daki Saint Nazaire Limanı'ndan Fas'taki Tangier Limanı'na taşınacak.Toplam 47 vagon, yeni araçları PSA Grubu'nun yeni tesisini açacağı Kenitra'ya demiryolu üzerinden taşıyacak. Kenitra tesisinin üretim kapasitesinin 2020 itibariyle 200 bin araca ulaşması bekleniyor.

Endüstriyel gereksinimler ve yetenekler açısından zorlu bir mücadele olan bu proje, PSA Grubu ve GEFCO arasındaki güçlü ortaklığı simgeliyor.

PSA Grubu'nun Kenitra'daki büyümesini destekliyor

Kenitra ve Tangier arasındakı bu bağlantı PSA Grubu'nun yeni tesisi için oluşturduğu iddialı hedeflere ulaşmasına yardımcı olacak. Kenitra'daki üretimin 2019 yılında yıllık 100 bin, 2020 yılından itibaren de yıllık 200 bin araca çıkması bekleniyor.

GEFCO'nun dünyadaki tüm ekipleri, bu karmaşık operasyonun her adımında başarı sağlamak adına, vagonları Fransa'daki Saint Nazaire Limanı'ndan yönlendirecek, yeniletecek, ihtiyaca göre düzenleyecek, gemiye yükleyecek ve Tangier Limanı'na ulaşımını sağlayacak bir iş birliği yaptı. Avrupa'ya ihraç edilmeden önce, PSA Grubu'nun Kenitra'daki tesisinden Tangier Limanı'na ulaştırılacak olan vagonlar, Fas Ulusal Demiryolları Ofisi tarafından işletilecek.

GEFCO'nun PSA Grubu'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Anne Lambusson konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı : "PSA'nın bu heyecan verici projede GEFCO'ya güvenmesi bizi çok memnun etti. Doğru uzmanlığa ve bu işi başarıya dönüştürecek kapasiteye sahip olduğumuza inanıyoruz. GEFCO'nun eşi benzeri olmayan tedarik zinciri uzmanlığı, bu olağanüstü zorluğun üstesinden gelmemizi sağlıyor. Müşterimizin büyüme stratejisine katkıda bulunmayı dört gözle bekliyoruz."

GEFCO'nun Afrika'daki güçlü konumuna önemli katkı

GEFCO, bu projeyle PSA Grubu'nun Fas ve Afrika'daki iddialı kalkınma stratejisini destekliyor. Kenitra'yı öncü sanayi merkezlerinden biri haline getirmeye planlayan PSA Grubu, şimdiden bu bölgeye özel bir ağ geliştirmeye başladı.

Fas'taki konumunu bu projeyle daha da güçlendirecek olan GEFCO, Ocak 2018'de, Avrupa-Fas arası taşımacılıkta uzman, aynı zamanda Cezayir ve Tanca limanları arasındaki geçit yolunun önde gelen operatörü olan GLT'yi devraldığını açıkladı. Fas'ya tedarik zinciri sektöründe lider konumda olan GEFCO, gelecekteki büyümesini de desteklemek için bölgedeki işgücünü iki katına çıkarmayı amaçlıyor.