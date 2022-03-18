GeForce kütüphanesine 7 adet yeni oyun ekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

GeForce kütüphanesine 7 adet yeni oyun ekleniyor

18.03.2022 09:02
GeForce kütüphanesine 7 adet yeni oyun ekleniyor

Kütüphanesini her geçen gün genişleten Nvidia GeForce Now, kütüphanesine 7 adet yeni oyun ekledi. Yeni eklenen oyunlar arasında Tunic, Dread Hunger ve daha fazlası yer alıyor.

Yeni oyunlar, sizi ve diğer yedi kişiyi ölümcül bir hayatta kalma ve ihanet oyununa sokan Dread Hunger gibi en yeni PC oyunları da dahil olmak üzere her Perşembe GeForce Now kütüphanesine katılıyor.

RTX 3080 aboneliğindeki üyeler, yeni nesil bulut oyun deneyimini yaşayabilir, PC ve Mac'te saniyede 1440 piksele ve 120 kare hızına kadar oyun yayını yapabilir. NVIDIA DLSS ve RTX ON desteğiyle Cyberpunk 2077 ve Dying Light 2 gibi oyunları muhteşem sinema kalitesinde deneyimleyebilirsiniz.

GEFORCE NOW KÜTÜPHANESİNE 7 ADET YENİ OYUN EKLENDİ

Üyeler Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Origin ve GOG.com gibi dijital oyun mağazalarından sahip oldukları binden fazla PC oyununu yayınlayabilirler. Buluttan yayın yaptıkları için telefondan bile istediğiniz oyunları en yüksek kalitelerde oynayabilirsiniz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Nvidia tarafından sunulan üç bulut oyun servisi GeForce Now, platformuna 7 yeni oyunu dahil etti. iPhone, iPad, Android, PC, Mac, Chromebook ve TV gibi cihazlarda hizmete açık bulunan bulut oyun hizmeti, güçlü bilgisayara ihtiyaç duymadan sadece hızlı internet bağlantısı ile oyun severlere üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor.

GeForce Now'ın A'dan Z'ye tüm oyunlarını göreceğiniz kütüphanesine buradan ulaşabilirsiniz.

NVIDIA GEFORCE NOW ABONELİĞİNE EKLENEN OYUNLAR

  1. Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 (Steam)
  2. Tunic (Steam)
  3. Syberia: The World Before (Steam ve Epic Games Store)
  4. Blood West (Steam)
  5. Dread Hunger (Steam)
  6. Hero's Hour (Steam)
  7. Hundred Days - Winemaking Simulator (Steam ve Epic Games Store)
YORUMLAR
500

geforce now, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar GeForce kütüphanesine 7 adet yeni oyun ekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Sinan Ateş'in eşinden çarpıcı sözler: Beni öldürmediğinize pişman olacaksınız
09:08 Şarkıcı Doğuş'a babalık davası şoku! DNA örneği verdi
09:03 ABD'de korkunç olay: Bir evin içinde 5'i çocuğa ait 8 ceset bulundu
08:49 Temel Karamollaoğlu: 6'lı masa toplantısında adaylık konusu mutlaka açılır
08:36 İzmir'de korkunç olay! Boğazından bıçaklanarak öldürülen trans kadının çığlıkları mahalleyi inletti
08:23 ABD'li e-ticaret devi Amazon binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
08:22 Özel okul fiyatlarına gelen zam Demet Akalın'ı isyan ettirdi: Milletvekili olmam lazım
07:21 Genç kız kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilde can verdi
07:34 Yüzde 30'luk zamma göre kalem kalem hesapladık! İşte güncel emekli maaşları...
22:29 Avrupa ülkesi grip salgınıyla savaşıyor! Böyle giderse vaka sayısı koronavirüsü geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2023 09:41:35. #1.12#
SON DAKİKA: GeForce kütüphanesine 7 adet yeni oyun ekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement