GeForce NOW'a 10 yeni oyun eklendi! - Son Dakika
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GeForce NOW'a 10 yeni oyun eklendi!

10.06.2022 23:40
GeForce NOW'a 10 yeni oyun eklendi!

NVIDIA'nın bulut oyun servisi GeForce Now bu hafta 10 yeni oyun ile karşımıza çıktı. İşte yeni GeForce Now oyunları!

Geçen yıldan bu yana ülkemizde faaliyet gösteren NVIDIA'nın bulut oyun servisi GeForce Now her hafta yeni oyunlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Electronic Arts'ın popüler oyunlarından Mass Effect Legendary Edition ve It Takes Two bu haftanın dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Döviz kuru ve enflasyon başta olmak üzere ekonomik zorlukların artmasın ile donanım fiyatları da her geçen gün yükseliyor. GeForce Now sayesinde düşük donanıma sahip olan bir cihazda, yüksek grafiklerde oyunlar oynamak mümkün hale geliyor, tek ihtiyacınız iyi bir internet bağlantısı!

Zayıf bilgisayarda efsane oyun oynamak! Hediyeli video!

Mass Effect Legendary Edition ve It Takes Two, GeForce Now'da!

Mass Effect Legendary Edition ile oyuncular, Komutan Shepard'ın mücadelesine yön verebilecek. Bazen bir kişi, insanlığın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük tehdit ile arasında duran tek şey olabilir.

Bu sürükleyici oyunda, her görevin, her ilişkinin sonucunu kontrol eden eylemleriyle kullanıcılar, her savaşın ve hatta galaksinin kaderine karar verecek.

GeForce NOW'a 10 yeni oyun eklendi!

Oyuncak bebeğe dönüşen ve fantastik bir dünyada kapana kısılan Cody ve May çiftinin yönetilebileceği "It Takes Two", bir arkadaşın Friend's Pass ile ücretsiz olarak oyuna davet edilmesine ve bir ekip olarak çalışılmasına imkan tanıyor. Böylece ilişkilerini kurtarmakta zorlanan bu çift, benzersiz ve çok sayıda engeli aşmak için beraber yönlendirilebilir ve eğlenceli bir ekip deneyimi yaşanabilir.

Bu hafta GeForce NOW Powered by GAME+'a eklenen tüm oyunları şu şekilde;

Pro Cycling Manager 2022 (Steam'de Yeni Sürüm)

The Cycle: Frontier (Steam ve Epic Games Store'da Yeni Sürüm)

Tour de France 2022 (Steam'de Yeni Sürüm)

Core Keeper (Steam)

It Takes Two (Steam ve Origin)

KeyWe (Steam)

Mass Effect Legendary Edition (Steam ve Origin)

Mechwarrior 5: Mercenaries (Steam)

No Straight Roads: Encore Edition (Steam)

Silt (Steam ve Epic Games Store)

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel GeForce NOW'a 10 yeni oyun eklendi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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