GeForce Now Avrupa sunucularına yönelik gelen mesajlar tepki topladı! Can Sungur, Kendine Müzisyen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Bulut tabanlı oyun sistemi NVIDIA GeForce Now Turkcell ortaklığıyla Türkiye'ye geldiğini açıkladığında tüm oyuncular büyük bir heyecan yaşamıştı. Mevcut sunucuların ülkemize gelecek olması ve fiyatlandırmanın TL üzerinden yapılacak olması, bu heyecanın temel sebeplerinin başında geliyordu.

Geçtiğimiz günlerde ise heyecanla beklenen açıklama geldi ve NVIDIA GeForce Now'ın Türkiye fiyatları belli oldu. Fiyatların belli olmasıyla da birçok oyuncunun hayalleri deyim yerindeyse suya düştü. NVIDIA'nın, Türkiye fiyatlandırması, birçok oyuncu tarafından "pahalı" olarak nitelendirildi.

"TÜRKİYE DIŞINDAKİ BÖLGELERDEN ABONELİK ALINMAYACAK"

NVIDIA tarafından yapılan açıklama, Premium paketinin 74,90 TL olacağını duyan oyuncular tarafından tepkiye yol açtı. Bu fiyat yurt dışı kuruna göre bile daha pahalıya denk geliyor. Yurt dışında aylık 5 euro olarak sunulan hizmet, ülkemizde 9 euroya denk geliyor. Bu noktada oyuncular ise GeForce Now aboneliklerini Türkiye üzerinden değil, Avrupa üzerinden almayı mantıklı bulmuşlardı.

Fakat bugün NVIDIA tarafından bir açıklama daha yapıldı. Fiyatıyla zaten fazlasıyla tepki toplayan şirket, alevi körüklemeye devam etti ve Türkiye'deki oyuncuların Avrupa ve diğer bölgelerdeki aboneliklerini sonlandıracağını açıkladı. Şirket tarafından oyunculara gönderilen e-postada önümüzdeki haftalarda hizmet sağlayacının GAME+ olarak değiştirileceği belirtildi.

Ayrıca E-postada, aboneliklerin 3 Mayıs 2021'e kadar kullanılmaya devam edileceği, bu yeniliğinde sağlıklı ilerlemesi adına önümüzdeki ödeme döneminde ücretsiz kesintisi gerçekleşmeyeceği duyuruldu.

FİYAT KONUSUNA DA DEĞİNİLDİ!

Fiyatların açıklanmasının ardından 74,90 TL'lik fiyatın hangi şirket tarafından belirlenmiş olduğu tartışma konusuydu. Bu konu hakkında konuşan bir Turkcell çalışanı NVIDIA'nın aslında daha yüksek bir fiyat etiketi talep ettiğini ifade etmişti, bu olayın ardından NIVIDIA 'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, servisin Turkcell tarafından işletildiği belirtildi. Yani fiyatın sorumlusu olarak Turkcell gösterildi.

Ayrıca, NVIDIA gönderdiği e-postada "Bu hizmet, NVIDIA tarafından yönetilmediği için, GAME+'ın farklı üyelik seçenekleri olabileceğini lütfen aklınızda bulundurun." ifadelerini kullandı. Yani fiyat konusunda bir kez daha okları Turkcell'in üstüne yönlendirdi.