GeForce Now kütüphanesi genişliyor: 8 yeni oyun listeye eklendi! - Son Dakika
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GeForce Now kütüphanesi genişliyor: 8 yeni oyun listeye eklendi!

12.05.2022 18:26
GeForce Now kütüphanesi genişliyor: 8 yeni oyun listeye eklendi!

GeForce Now oyunları her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak servisin kütüphanesine sekiz yeni oyun eklendi.

Bulut sistemleri yaygınlaşmaya devam ediyor. İlk olarak depolama çözümleriyle hayatımıza giren bu teknoloji, bugünlerde çok daha zorlu görevleri yerine getirebiliyor. Bunlardan sonuncusu ise oyun tarafında karşımıza GeForce Now gibi servislerle çıktı.

NVIDIA'nın GeForce Now isimli servisi, eski donanımlarda bile modern oyunları oynamayı mümkün kıldı. Özellikler ülkemiz gibi alım gücü düşük olan bu teknoloji yeni bir PC ya da konsol alamayan oyuncuların adeta hayatını kurtardı. Şimdi ise bu servis, 8 yeni oyunu kütüphanesine kattı.

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GeForce Now oyunlarının sayısı artıyor

GeForce Now, oyuncular için oldukça işlevsel bir sistem olsa da bazı kusurları yok değil. Bunlardan en önemlisi ise Steam ya da Epic Games'ten istediğiniz oyunu çalıştıramamanız. Ancak bunun bir sorun olmaması için şirket, her hafta yeni oyunları kütüphanesine ekliyor. İşte bu hafta eklenen GeForce Now oyunları…

GeForce Now kütüphanesi genişliyor: 8 yeni oyun listeye eklendi!

Achilles: Legends Untold (Steam'de Yeni Sürüm)

Brigandine The Legend of Runersia (Steam'de Yeni Sürüm)

Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars (Steam'de Yeni Sürüm)

Songs of Conquest ( Steam ve Epic Games Store'da Yeni Sürüm)

Cepheus Protocol Anthology (13 Mayıs'ta Steam'de Yeni Sürüm)

Evil Dead: The Game (13 Mayıs'ta Epic Games Store'da Yeni Sürüm)

Pogostuck: Rage With Your Friends (Steam)

Yet Another Zombie Defense HD (Steam)

Son eklenenlerle beraber GeForce Now oyunlarının sayısı 1300'e ulaşıyor. Bu da oyuncular için ciddi bir kütüphane anlamına geliyor. Özellikle de son zamanlarda donanım eksikliği nedeniyle oyunlardan uzak kalındıysa.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce GeForce Now oyunları zaman içerisinde yeterli seviyeye geldi mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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