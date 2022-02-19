GeForce Now kütüphanesine 8 adet yeni oyun eklendi - Son Dakika
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GeForce Now kütüphanesine 8 adet yeni oyun eklendi

GeForce Now kütüphanesine 8 adet yeni oyun eklendi

19.02.2022 09:22

Kütüphanesini her geçen gün genişleten Nvidia GeForce Now kütüphanesine 8 adet yeni oyun ekleniyor.

Bu haftaki GeForce Now, RTX 3080 performanslı yayın desteği eklemek için son atılımını gerçekleştirdi. GeForce Now, kütüphanesinde SpellMaster: The Saga da dahil olmak üzere sekiz yeni oyunu ağırlıyor.

Nvidia tarafından sunulan üç bulut oyun servisi GeForce Now servisine 8 adet yeni oyun ekleniyor. IPhone, iPad, Android, PC, Mac, Chromebook ve TV gibi cihazlarda hizmete açık bulunan bulut oyun hizmeti, güçlü bilgisayara ihtiyaç duymadan sadece hızlı internet bağlantısı ile oyun severlere üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor.

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GEFORCE NOW KÜTÜPHANESİNE EKLENEN OYUNLAR

  • SpellMaster: The Saga (Steam)
  • Ashes of the Singularity: Escalation (Steam)
  • Citadel: Forged With Fire (Steam)
  • Galactic Civilizations III (Steam)
  • Haven (Steam)
  • People Playground (Steam)
  • Train Valley 2 (Steam)
  • Valley (Steam)
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Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar GeForce Now kütüphanesine 8 adet yeni oyun eklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: GeForce Now kütüphanesine 8 adet yeni oyun eklendi - Son Dakika
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