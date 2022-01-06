GeForce NOW kütüphanesine Ocak ayında 8 yeni oyun ekleniyor

Popüler açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Genshin Impact, bu yıl GeForce NOW'a geliyor. Aynı zamanda 6 Ocak'ta Windows PC'deki üyeler için sınırlı bir beta sürümüyle geliyor. miHoYo hesabı olan GeForce NOW üyeleri, beta sürümünün mevcut olup olmadığını görmek için GeForce NOW Windows uygulamasında Genshin Impact'i kontrol edebilir.

Ayrıca NVIDIA, CES etkinliği sırasında bir dizi yeni duyuru yaptı. GeForce NOW'a Electronic Arts oyunları olan Battlefield 4: Premium Edition ve Battlefield V: Definitive Edition ekleniyor.

Ocak ayında çıkacak olan oyunlar arasında Tom Clancy's Rainbow Six Extraction gibi dört gözle beklenen oyunlar da yer alıyor. Bu hafta kütüphaneye eklenen oyunlar ise şöyle:

Battlefield 4: Premium Edition (Steam ve Origin)

Battlefield V: Definitive Edition (Steam ve Origin)

GeForce NOW Ocak ayı boyunca kütüphaneye eklenecek diğer oyunların listesi: