GeForce NOW kütüphanesine Ocak ayında 8 yeni oyun ekleniyor - Son Dakika
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GeForce NOW kütüphanesine Ocak ayında 8 yeni oyun ekleniyor

07.01.2022 08:02
GeForce NOW kütüphanesine Ocak ayında 8 yeni oyun ekleniyor

2022'nin ilk GFN Perşembe günü GeForce NOW haberleriyle dolu.

Popüler açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Genshin Impact, bu yıl GeForce NOW'a geliyor. Aynı zamanda 6 Ocak'ta Windows PC'deki üyeler için sınırlı bir beta sürümüyle geliyor. miHoYo hesabı olan GeForce NOW üyeleri, beta sürümünün mevcut olup olmadığını görmek için GeForce NOW Windows uygulamasında Genshin Impact'i kontrol edebilir.

Ayrıca NVIDIA, CES etkinliği sırasında bir dizi yeni duyuru yaptı. GeForce NOW'a Electronic Arts oyunları olan Battlefield 4: Premium Edition ve Battlefield V: Definitive Edition ekleniyor.

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Ocak ayında çıkacak olan oyunlar arasında Tom Clancy's Rainbow Six Extraction gibi dört gözle beklenen oyunlar da yer alıyor. Bu hafta kütüphaneye eklenen oyunlar ise şöyle:

  • Battlefield 4: Premium Edition (Steam ve Origin)
  • Battlefield V: Definitive Edition (Steam ve Origin)

GeForce NOW Ocak ayı boyunca kütüphaneye eklenecek diğer oyunların listesi:

  • The Anacrusis (yeni oyun lansmanı 13 Ocak'ta Steam'de)
  • Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (yeni oyun lansmanı 20 Ocak'ta Ubisoft Connect'te)
  • Mortal Online 2 (Steam'de erken erişim)
  • Ready or Not (Steam'de erken erişim)
  • Fly Corp (Steam)
  • Garfield Kart- Furious Racing (Steam)
GeForce NOW kütüphanesine Ocak ayında 8 yeni oyun ekleniyor
Kaynak: Esporgazetesi
YORUMLAR
500
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Son Dakika Gamegar GeForce NOW kütüphanesine Ocak ayında 8 yeni oyun ekleniyor - Son Dakika

Bu haber Esporgazetesi tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Esporgazetesi tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Esporgazetesi kurumudur.

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