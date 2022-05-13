GeForce Now Perşembe oyunları açıklandı! Kütüphaneye 8 yeni oyun ekleniyor - Son Dakika
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GeForce Now Perşembe oyunları açıklandı! Kütüphaneye 8 yeni oyun ekleniyor

13.05.2022 08:28
GeForce Now Perşembe oyunları açıklandı! Kütüphaneye 8 yeni oyun ekleniyor

NVIDIA'nın bulut oyun servis hizmeti GeForce Now'a her Perşembe yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. GeForce Now kütüphanesini genişletmeye devam eden Nvidia, bu hafta 8 adet yeni oyun ekledi.

Evil Dead: The Game, 13 Mayıs itibariyle lansmanı yapacak olan GeForce Now'da yayınlanacak. 13 Mayıs Cuma'ya özel GeForce Now'a 1.300. oyun eklendi.

Bu hafta NVIDIA'nın GeForce Now hizmetine Epic Games ve Steam platformunda olmak üzere 8 adet yeni oyun eklenecek.

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NVIDIA GeForce RTX 3080 üyeliği ile oyunları neredeyse her cihazdan maksimum performansta görüntülenmesine yardımcı olur. Nvidia'nın en yüksek teklifi ile PC'lerde saniyede 1440p çözünürlükte 120 kareye kadar yayın özelliği bulunmaktadır.

GEFORCE NOW TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?

Nvidia GeForce Now, Windows, Mac, Chrome, Android ve Safari ile uyumlu şekilde çalışıyor. Servisin aylık ücreti yaklaşık 90 TL, 3 aylık servisin abonelik ücreti ise yaklaşık 200 TL. 6 aylık ücret için kullanıcıların 375 TL ödemesi gerekiyor.

GEFORCE NOW'A EKLENEN YENİ OYUNLAR

  • Achilles: Legends Untold ( Steam)
  • Brigandine The Legend of Runersia ( Steam)
  • Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars ( Steam)
  • Songs of Conquest ( Steam ve Epic Games Store)
  • Cepheus Protocol Anthology ( Steam)
  • Evil Dead: The Game (Epic Games Store)
  • Pogostuck: Rage With Your Friends (Steam)
  • Yet Another Zombie Defense HD (Steam)
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Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar GeForce Now Perşembe oyunları açıklandı! Kütüphaneye 8 yeni oyun ekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: GeForce Now Perşembe oyunları açıklandı! Kütüphaneye 8 yeni oyun ekleniyor - Son Dakika
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