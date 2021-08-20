GeForce Now platformuna 9 yeni oyun ekleniyor! - Son Dakika
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GeForce Now platformuna 9 yeni oyun ekleniyor!

20.08.2021 09:19
GeForce Now platformuna 9 yeni oyun ekleniyor!

GeForce Now, bulut oyun servisi kütüphanesine bu hafta 9 yeni oyun ekliyor. GeForce Now Ağustos 2021'de listelenen oyunlar belli oldu. İşte detaylar!

Nvidia yaptığı açıklamada GeForce Now kütüphanesine bu hafta 9 yeni oyun eklendiğini duyurdu. Eklenen oyunlar arasında bu hafta çıkan Humankind'da yer alıyor.

Nvidia tarafından sunulan üç bulut oyun servisi GeForce Now, platformuna 9 yeni oyunu dahil etti. iPhone, iPad, Android, PC, Mac, Chromebook ve TV gibi cihazlarda hizmete açık bulunan bulut oyun hizmeti, güçlü bilgisayara ihtiyaç duymadan sadece hızlı internet bağlantısı ile oyunseverlere üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor.

2015 yılında piyasaya sürülen GeForce Now kütüphanesini her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Bulut hizmeti Temmuz ayı dahil olmak üzere platformundaki toplam içerik sayısını 950'nin üzerine taşıdı.

GeForce Now, SEGA ve Amplitude Studios'un merakla beklenen başyapıtı Humankind'ın yanı sıra battle royale oyunu Eternal Return için heyecan verici ödülleri oyuncularla buluşturuyor. Ayrıca GeForce NOW'da, en yeni Fortnite Sezon 7 oyun modu "Impostors" ile ilgili güncellemeler yer alıyor.

GEFORCE NOW KÜTÜPHANESİNE EKLENEN OYUNLAR

  • Yooka-Laylee ( 19 Ağustos'ta Epic Games Store'da ücretsiz )
  • Greak: Memories of Azur ( Steam'de gün ve tarih sürümü, 17 Ağustos)
  • HUMANKIND ( Steam ve Epic Games Store'da gün ve tarih sürümü, 17 Ağustos)
  • RiMS Racing ( Steam ve Epic Games Store'da gün ve tarih sürümü, 19 Ağustos)
  • Yeniden derleme ( Steam ve Epic Games Store'da gün ve tarih sürümü, 19 Ağustos)
  • Mimar: Paris ( Steam )
  • Kurak ( Buhar )
  • Road 96 ( Steam ve Epic Games Store )
  • Wargame: European Escalation ( Steam )
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