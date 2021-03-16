GeForce NOW, Türkiye'de kullanıma açıldı! - Son Dakika
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GeForce NOW, Türkiye'de kullanıma açıldı!

16.03.2021 09:06

GeForce Now, bugün Türkiye'de kullanıma açıldı! NVIDIA ve Turkcell işbirliği ile Türkiye'ye gelen oyun oynama platformu kullanıma açıldı.

Türkiye'de GAME+ adı altında olan servis oyunculara düşük gecikme süresinde oyun oynama imkanı sunuyor.

GAME+'ın desteklediği cihazlar ise Windows, macOS, Android, Chromium işletim sistemine sahip bilgisayar ve telefonlar olarak açıklandı. Apple telefonlarda maalesef şimdilik bir uygulama desteği bulunmuyor. Fakat safari üzerinden bu hizmete erişebiliyorsunuz.

GeForce NOW GAME+ hizmetini verimli bir şekilde kullanabilmek için 60fps'de 720p görüntü kalitesi için 15Mbps, 60fps'de 1080p kalitesine ulaşmak için ise 25Mbps internet hıza ihtiyaç var.

Turkcell GAME+ şuanda üç farklı hizmet paketi sunuyor. GeForce Now'ın aylık ücreti 74,90 TL olacak. Lansmana özel 3 aylık üyelik ise 149.70 TL olarak açıklandı. Aynı zamanda bir de ücretsiz paket bulunuyor. Ücretsiz paket ile yalnızca 1 saat oyun oynayabileceksiniz.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar GeForce NOW, Türkiye'de kullanıma açıldı! - Son Dakika


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