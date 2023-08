GeForce Now yeni oyunları duyuruldu: 14 yeni oyun eklenecek

GeForce Now yeni oyunları belli oldu, yeni güncelleme ile birlikte 14 oyun GeForce Now servisine eklenecek.

2015 yılında hizmete açılan Nvidia'nın bulut oyun servisi GeForce Now yeni güncellemesiyle kullanıcıların karşısında. GeForce Now 2.0.40 güncellemesini duyurdu. Güncelleme kullanıcılara

Apple M1 yerel işlemci desteği, RTX 3080 hediye kartları, 'Guild Wars 2' üyelik ödülü ve 14 yeni oyun sunuyor.

GeForce Now'a Gelecek Yeni Oyunlar Belli Oldu

Aşağıdaki oyunlar yeni GeForce Now güncellemesiyle birlikte servise eklenen oyunlar oldu:

Dune: Spice Wars

Holomento

Prehistoric Kingdom

Romans: Age of Caesar

Sea of Craft

Trigon: Space Story

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Conan Exiles

Crawl

Flashing Lights – Police, Firefighting, Emergency Services Simulator

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition

Jupiter Hell

Lost Ark

SOL CRESTA

GeForce Now yeni oyunları arasından Dune: Spice Wars, Holomento, Prehistoric Kingdom, Romans: Age of Caesar, Sea of Craft, Trigon: Space Story ve Vampire: The Masquerade-Bloodhunt yeni çıkış yaptı ve çıkışlarının hemen ardından GeForce Now'a eklendi. Geri kalan oyunlar arasında Conan Exiles sadece Epic Games üzerinden oynanabilirken, diğerlerini Steam üzerinden oynamak mümkün. Üstelik GeForce Now web sitesinde yaptığı açıklamada Lost Ark'ın platforma gelişini şu sözlerle duyurdu.

"Bu hafta GeForce Now, popüler, oynaması ücretsiz, aksiyon rol yapma oyunu Lost Ark'ı hemen hemen tüm cihazlarda oyuncularla buluşturuyor."

GeForce Now 2.0.40 Güncellemesi

Yeni güncelleme Apple M1 yongasınının yerel olarak desteklemesini sağlıyor. Bu güncelleme, M1 tabanlı MacBook'larda, iMac'lerde ve Mac Mini'lerde daha düşük güç tüketimi, daha hızlı uygulama başlatma süreleri ve genel olarak geliştirilmiş bir GeForce NOW deneyimi sağlayacak.

GeForce NOW'da "Akış İstatistikleri Yerleşimi" adı verilen yeni sistem, neredeyse tüm cihazlarda kullanılabilir olacak. Üyeler, "oyunlar" menüsüne eklenen "Tür" satırı ile uygulamada oynayacakları yeni oyunları daha kolay keşfedebilecek.