Geka 116. Yönetim Kurulu Toplantısı Denizli'de Yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 116'ncı yönetim kurulu toplantısı, ajansın gerçekleştirdiği faaliyetleri değerlendirmek ve bölge kalkınmasına ivme kazandıracak önümüzdeki dönem çalışmalarını görüşmek üzere Denizli'de yapıldı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 116'ncı yönetim kurulu toplantısı, ajansın gerçekleştirdiği faaliyetleri değerlendirmek ve bölge kalkınmasına ivme kazandıracak önümüzdeki dönem çalışmalarını görüşmek üzere Denizli'de yapıldı.



GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Denizli Valisi Hasan Karahan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Muğla Valisi Esengül Civelek, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ile Ajans Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan katıldı.



Toplantıda ajansın yılın başından itibaren gerçekleştirdiği faaliyetler gözden geçirilirken önümüzdeki dönem bölge kalkınmasına ivme kazandıracak çalışmalar da görüşüldü. Ayrıca ajansın başvuru süreci devam etmekte olan 2019 yılı 'Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programları' kapsamında yapılan faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmalarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini almaları amacıyla gerçekleştirilen teknik destek programının ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesinin amaçlandığı fizibilite desteği programının da 2019 yılı program içerikleri değerlendirerek onaylandı.



Vali Karahan ilgili programların önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edileceğini belirtti. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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