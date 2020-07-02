GEKA 130. Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

GEKA 130. Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 130'uncu Yönetim Kurulu toplantısı Denizli'de gerçekleştirildi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 130'uncu Yönetim Kurulu toplantısı Denizli'de gerçekleştirildi.

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Muğla Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tavlı'nın Başkanlığı'nda ve Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.

Toplantıda 2020 yılı Ajans Çalışma Programı'ndan bahseden Vali Orhan Tavlı, 2020 yılında Ajansın "Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar", "Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi" ve "İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm" adlı sonuç odaklı programlarına yönelik 3 yıl boyunca çeşitli çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

"Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar" sonuç odaklı programında, Güney Ege Bölgesinde ekoturizm potansiyelinin harekete geçirilerek, turizm faaliyetlerinin iç kesimlere yaygınlaştırılacağını ve bu yönde faaliyetler düzenleneceğini ifade eden Tavlı; "Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında ise, üretici örgütlerinin rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Vali Tavlı açıklamasının devamında, "Program ile kırsal alanda istihdam ve gelir düzeyinin bölgenin gelişmiş alanları seviyesine yaklaştırılması, yerelde sermayenin artırılarak tabana yayılması beklenmektedir. İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programımız kapsamında ise bölgede öne çıkan sektörlerde dijital dönüşümün sağlanarak gelir ve karlılık düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Güney Ege'nin kalkınmasına yön verecek her üç programımızın bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yönetim kurulu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederken toplantının bölge ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni etti. - AYDIN

Güney Ege, Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GEKA 130. Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

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