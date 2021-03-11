GEKA, 137'nci yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

GEKA, 137'nci yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

11.03.2021 00:57
GEKA, 137'nci yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 137'nci yönetim kurulu toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 137'nci yönetim kurulu toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi.

Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı. Vali Aksoy toplantıya, ajansın bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürüttüğü 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) değinerek başladı. Programın son başvuru tarihinin 15 Mart 2021 Pazartesi günü olduğunu açıklayan Aksoy, Aydın, Denizli ve Muğla'daki uygun başvuru sahiplerinin bu tarihe kadar ön başvurularını GEKA'nın web adresinden yapabileceğini ve programla ilgili detaylı bilgi alabileceğini söyledi.

Toplantıda ajansın çalışma birimlerinin 2020 yılı birim faaliyet raporlarını gözden geçireceklerini söyleyen Aksoy, GEKA'nın 2020 yılında hayata geçirdiği tüm çalışmalarını 'Eko-turizmde Yeni Destinasyonlar', 'Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi' ve 'İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ile Dijital Dönüşüm' sonuç odaklı programları doğrultusunda uyguladığını belirtti. Vali Hüseyin Aksoy, turizm faaliyetlerinin iç kesimlerde yaygınlaştırılması ve hedef ilçelerde turizm gelirlerinin artırılması amacıyla yürütülen 'Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar' programı kapsamında belirlenen 9 ilçede 2020 yılı içerisinde destinasyon tanıtım ve hazırlık toplantıları gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. Bu çalışma kapsamında Buldan ve Karacasu ilçelerinde Eko-turizm çalıştaylarını hayata geçirirken Karacasu, Buldan ve Çameli ilçelerinin eko-turizm eylem planlarını tamamladıklarını, ajansın diğer 6 ilçe için çalışmalarına devam edeceğinin belirtti.

Vali Aksoy, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde öne çıkan sektörlerde dijitalleşme ve kurumsallaşma alanındaki mevcut durumun detaylı bir şekilde belirlenmesi ve analiz edilmesi amacıyla 'Öne Çıkan Sektörlerde Dijitalleşme Mevcut Durum Analizi'ni tamamladıklarını söyledi. Araştırma ile elde edilecek bilgilerin GEKA'nın önümüzdeki dönemde dijitalleşme ve kurumsallaşma alanındaki faaliyetlerine ve desteklerine ışık tutacağının altını çizdi.

Proje destek programlarının tasarlanmasının yanı sıra uygulama ve izleme çalışmalarını da titizlikle yürüttüklerini söyleyen Aydın Valisi Aksoy, ajansın 2020 yılında, Teknik Destek, Fizibilite Desteği, Yönetim Danışmanlığı, Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık ile Sosyal Gelişmeyi Destekleme (SOGEP) programlarını ilan ederek uyguladığını ifade etti.

2020 yılında GEKA'nın yürüttüğü Proje Teklif Çağrısı'na değinen Vali Aksoy, "Çağrı kapsamında Alternatif Turizm Altyapısı, Alternatif Turizm ve Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi programlarını ilan ettik. Programlar kapsamında pandemi dönemi olmasına rağmen Bölgemizden 192 proje başvurusu yapıldı. Projelerin değerlendirme süreci tamamlanmış olup yeterli başarı kriterine sahip projeler, bugün genel sekreterliğimiz tarafından yönetim kurulumuza sunulacaktır. Yapılacak son değerlendirme neticesinde başarılı bulunan projeler en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır. 2020 yılında Aydın Yenilenebilir Enerji Soğuk Hava Deposu Güdümlü Projesi'nin tamamlanarak faaliyete geçtiğini de duyurmak isterim. Ajansımız sonuç odaklı programlar kapsamında, bölge kalkınmasına ivme kazandıracak güdümlü proje çalışmalarına devam etmektedir. Bölgedeki yatırımcı ilişkilerine yön veren Yatırım Destek Ofislerimiz tarafından 2020 yılında yatırımcılara yol göstermesi amacıyla ön fizibiliteler hazırlanmıştır" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konuşmasına şu şekilde devam etti, "Toplantımızın son bölümünde görüşeceğimiz diğer konu başlıklarından birisi de 2021 yılında ilan edeceğimiz Teknik Destek ve Yönetim Danışmanlığı programları olacak."

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aksoy, yönetim kurulu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantının bölge ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek sözlerini sonlandırdı. - AYDIN

Hüseyin Aksoy, Güney Ege, Turizm, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GEKA, 137'nci yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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