Son Dakika Haberleri: Geka 30 Milyon Bütçeli Hibe Destek Programları İçin Projeleri Bekliyor

Geka 30 Milyon Bütçeli Hibe Destek Programları İçin Projeleri Bekliyor

44 dakika önce

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) toplam 30 milyon bütçeli 2019 yılı 'Mali Destek Programları' için Aydın, Denizli ve Muğla'nın kalkınmasına ivme kazandıracak projeleri bekliyor.

Geka 30 Milyon Bütçeli Hibe Destek Programları İçin Projeleri Bekliyor, System.String[]
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) toplam 30 milyon bütçeli 2019 yılı 'Mali Destek Programları' için Aydın, Denizli ve Muğla'nın kalkınmasına ivme kazandıracak projeleri bekliyor. Proje ile KOBİ statüsündeki işletmelere toplam 30 Milyon TL hibe desteği sağlanması planlanıyor.

GEKA, 18 Şubat 2019 tarihinde toplam 30 milyon bütçeyle ilan ettiği Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarına Bölgedeki KOBİ statüsündeki işletmelerin 6 Mayıs 2019 tarihine kadar uygun projelerle başvuru yapmasını bekliyor. Toplam 30 milyon TL'lik bir kaynağın uygun bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanan programlarla, GEKA yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi ve temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ile çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.

Kar amacı güden işletmelere yönelik toplam 25 milyon TL bütçeli güçlü sanayi mali destek programında, GEKA yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi amaçlanırken bu programa bölgedeki KOBİ'ler başvuru yapabilecekler. Yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi ile tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılmasına yönelik uygun projelere, GEKA tarafından asgari 750 bin TL'ye kadar destek sağlanacak.

"GEKA tarafından 500 bin TL'ye kadar kaynak aktarılacak"

Yine KOBİ'lerin uygun başvuru sahibi olduğu kar amacı güden işletmelere yönelik temiz üretim mali destek programında ise 5 milyon TL'lik bir bütçe temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygun projeler için kullandırılması planlanıyor. Atıkların kaynağında azaltılması, suyun etkin kullanımı ve atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi programın öncelikleri olacaktır. Bu program kapsamında; projelere GEKA tarafından 500 bin TL'ye kadar kaynak aktarılacak.

2019 yılı Mali Destek Programları hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamızu ajans merkezinden, Aydın, Denizli, Muğla Yatırım Destek Ofislerinden ve ajansın internet sitesinden (geka.gov.tr) temin edilebilecekleri kaydedildi. Başvuru sahiplerinin 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 18: 00'e kadar ajansın internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerektiği kaydedildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:19 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayrı Yaşadığı Eşinin Boğazını Kesti Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 16:03:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geka 30 Milyon Bütçeli Hibe Destek Programları İçin Projeleri Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]