Son Dakika Haberleri: Geka, 30 Milyon'luk Proje Teklif Çağrısı'nı Muğla'da Tanıttı

Geka, 30 Milyon'luk Proje Teklif Çağrısı'nı Muğla'da Tanıttı

2 saat önce

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ilan ettiği 'Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim' adlı iki mali destek programından oluşan Proje Teklif Çağrısı'nı tanıtmak ve potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek için düzenlediği toplantıların 3'üncüsünü Muğla'da gerçekleştirdi.

Geka, 30 Milyon'luk Proje Teklif Çağrısı'nı Muğla'da Tanıttı, System.String[]
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ilan ettiği 'Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim' adlı iki mali destek programından oluşan Proje Teklif Çağrısı'nı tanıtmak ve potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek için düzenlediği toplantıların 3'üncüsünü Muğla'da gerçekleştirdi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda başlayan toplantıya; Muğla'daki KOBİ statüsündeki işletmeler ile kamu kurum ve kuruluların yetkilileri, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, GEKA Yönetim Kurulu üyeleri, GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ve GEKA çalışanları katıldı.

Toplantıda konuşma yapan GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, "Toplam 30 Milyon liralık kaynağın uygun projeler için kullandırılacağı 2019 proje teklif çağrımız bu yıl kar amacı güden işletmelere yönelik yürüteceğimiz Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek programlarından oluşuyor. Güney Ege Bölgesinde yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi amaçlanan Güçlü Sanayi Mali Destek programının bütçesi 25 Milyon liradır. Bu programda yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi ile tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılmasına yönelik uygun projelere, GEKA tarafından asgari 100 Bin lira, azami ise 750 Bin lira destek sağlanacak" dedi.

Akdoğan, "Temiz Üretim Mali Destek programına ise 5 Milyon liralık bir bütçe ayrıldı. Temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürebilirliğin sağlanması amacı taşıyan programda atıkların kaynağında azaltılması, suyun etkin kullanımı ve atıkların yüksek katma değerli ürün veya enerji üretimi programın öncelikleri arasında olacak. Bu program kapsamında projelere asgari 100 Bin lira, azami ise 500 Bin lira destek sağlanacak" diye konuştu.

Mustafa Ercan: "Muğla'da müracaatlar artmalı"

MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ise yaptığı konuşmada, "Bu toplantılara oda olarak çok önem veriyoruz. Eksik bilgileriniz olabilir. İstediğiniz zaman GEKA ofislerinden bilgi alabilirsiniz. Çünkü ne kadar başvuru olursa, bizim için o kadar iyi olur. Ben zaman zaman görüyorum. Muğla'dan müracaatlar daha az oluyor. Müracaat sayımızı Aydın ve Denizli illerinin üzerine çıkarmamız gerekiyor" diye ifade etti.

Konuşmaların ardından iki adet program sunum şeklinde katılımcılara tanıtıldı. Toplantı soru cevap şeklinde devam etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

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