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GEKA'dan Beylerbeyi çiftçisine yarım milyonluk ekipman desteği - Son Dakika

GEKA'dan Beylerbeyi çiftçisine yarım milyonluk ekipman desteği

27.07.2021 16:31

GEKA'dan Beylerbeyi çiftçisine yarım milyonluk ekipman desteği Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Beylerbeyi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çiftçilerin ürünlerini değerinde satabilmesine katkı sağlamak için hazırladığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 90 maddi destek verilen...

GEKA'dan Beylerbeyi çiftçisine yarım milyonluk ekipman desteği

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Beylerbeyi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çiftçilerin ürünlerini değerinde satabilmesine katkı sağlamak için hazırladığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 90 maddi destek verilen proje kapsamında alınan 465 bin lira değerindeki ekipmanlar üreticinin hizmetine sunuldu.

Beylerbeyi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, hazırladığı "Kaba Yem Paketleme ve Hububat İşlemi" projesi ile GEKA'nın 2020 yılı Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvuru yaptı. Kooperatif, yapılan değerlendirmelerin ardından sunduğu proje ile GEKA'dan yüzde 90 oranında maddi destek almaya hak kazandı.

465 bin TL bütçeli proje kapsamında satın alınan saman paketleme, çift sıra silaj, sıkmalı tambur, ot toplama, paket yükleme, buğday eleme makineleri ve 2 adet römorkun kooperatif bünyesine kazandırılması sebebiyle tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, projenin takipçisi olduklarını ifade ederek, "Burada bulunan tüm paydaşlara teşekkür etmek istiyorum. Beylerbeyi'nin çalışkan, güzel, yıllardır hayvancılık ve tarımsal faaliyetleriyle bir başka katma değer katan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu kooperatifi kurulduğu günden bu yana sahip çıkan tüm başkanlarımıza ve köylülerimize teşekkür ediyorum. Siz bu rekabete rağmen kooperatife sahip çıktınız, ayakta tuttunuz ve herkese örnek oldunuz. Hepiniz talep ettiniz, bir proje hazırladınız ve GEKA'ya sundunuz. Bu süreçten itibaren biz de projenin takipçisi olduk. Beylerbeyimiz güzel bir proje hazırlamış ve bugün emek verilen proje karşılık buldu. Bugün makineleri Beylerbeyi halkımıza kazandırmış oldunuz. Sizler istediniz, başardınız ve devletimizde bunu layık gördü" dedi.

"Beylerbeyi projesi diğer kooperatiflere örnek olacak"

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan da, "Beylerbeyi Kooperatifimiz proje başvurusunda bulundu. Proje başvurusu yaptı ve kazandı. Beylerbeyi Kooperatifimizin güzel projesiyle diğer kooperatiflerimizi de heveslendiriyoruz. Birlik ve kooperatiflerimiz bu şekilde çalışmalar yaparlarsa daha iyi kazanç elde ederler. Desteklerinden dolayı Sarayköy Belediye Başkanımız Ahmet Necati Özbaş'a da teşekkür ediyoruz. Beylerbeyi kooperatifi projesinin önümüzdeki günlerde güzel sonuçlarını göreceğiz. Bu sayede diğer kooperatiflerimize de sunulacak örnek bir proje elimizde olacak" dedi.

Üreticilerin ürünlerini değerinde satabilmesi amaçlandı

Beylerbeyi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Niyazi Özkaya ise, "GEKA desteği ile satın almış olduğumuz bu makine ekipmanları ortaklarımızın kullanımına sunarak makine yatırımlarını azaltmak amacındayız. Böylece hem köylümüz hem de kooperatifimiz kazanacaktır. Bölgemizde hayvancılık önemli bir iş dalıdır. Maliyetleri bir nebze de olsa azaltabilmek adına kendi kaba yemimizi işleyebilmek, paketleyerek daha kolay depolayabilmek amacındayız. Günümüzde tarım faaliyetleri makine gücüne dayanmaktadır. Gerekli ve yeterli makineniz olmadığında tarladaki ürününüzü bile kaldıramıyorsunuz. Kooperatif yönetimi olarak bizim amacımız ihtiyaç olan makine ekipmanı her köylünün tek tek satın alması yerine bu makineleri ortakları adına kooperatifimizin satın alması, bunları satın alırken de %90 gibi büyük bir hibe oranından yararlanılması ve bu makinelerin ortaklarımızın kullanımına sunulmasıdır. Bu proje ile bir yandan ortaklarımızın girdi maliyetlerini azaltırken diğer yandan üreticimizin ürünlerini değerinde satabilmesine katkıda bulunmayı amaçladık" dedi.

"Kar elde etmiş olacağız"

Beylerbeyi Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğrayan 38 yaşındaki Ümmühan Özkaya, verilen desteğe teşekkür ederek; "Biz Beylerbeyi Mahallesi olarak bu hibeden çok mutluyuz. Bu makineler olmasaydı işimizi dışarıya yaptırıyorduk. Bunlarında çiftçilerimize çok yüklü maliyeti oluyordu. Şimdi kooperatifimizin altında olunca vatandaşımız hem uygun fiyata yaptıracak hem de çok kar elde etmiş olacak" şeklinde konuştu.

Beylerbeyi Mahallesi meydanında düzenlenen törene Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Beylerbeyi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Niyazi Özkaya, Sarayköy Belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkan vekili Sait Dikici, MHP İlçe Başkanı Ali İhsan Seçkin ve mahalle sakinleri katıldı.

GEKA'dan Beylerbeyi çiftçisine yarım milyonluk ekipman desteği
GEKA'dan Beylerbeyi çiftçisine yarım milyonluk ekipman desteği
GEKA'dan Beylerbeyi çiftçisine yarım milyonluk ekipman desteği
GEKA'dan Beylerbeyi çiftçisine yarım milyonluk ekipman desteği
GEKA'dan Beylerbeyi çiftçisine yarım milyonluk ekipman desteği

Beylerbeyi, Hisarcık, Sarayköy, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GEKA'dan Beylerbeyi çiftçisine yarım milyonluk ekipman desteği - Son Dakika Ekonomi


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