GEKA'dan Sultanhisar'a proje desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel GEKA'dan Sultanhisar'a proje desteği - Son Dakika

GEKA'dan Sultanhisar'a proje desteği

6 saat önce

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ilçe kaymakamlığı tarafından GEKA'ya sunulan "2019 Teknik Destek Programı" kapsamında hazırlanan "Sultanhisar Projelere Yelken Açıyor Projesi" uygulamaya ve desteklenmeye değer bulundu.

GEKA'dan Sultanhisar'a proje desteği, System.String[]

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ilçe kaymakamlığı tarafından GEKA'ya sunulan "2019 Teknik Destek Programı" kapsamında hazırlanan "Sultanhisar Projelere Yelken Açıyor Projesi" uygulamaya ve desteklenmeye değer bulundu.


Sultanhisar Kaymakamlığı'nın başvuru sahibi olduğu, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) "2019 Teknik Destek Programı" kapsamında hazırlanan "Sultanhisar Projelere Yelken Açıyor Projesi" uygulamaya ve desteklenmeye değer bulundu. Güney Ege Kalkınma Ajansınca desteklenecek projenin sözleşme imza töreni ise Ajansın Aydın Yatırım Destek Ofisi merkezinde gerçekleştirildi. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Armağan Aydın ve Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge tarafından karşılıklı olarak imzalanan sözleşme imza töreninde kurum yetkilileri de hazır bulundu.


GEKA Aydın Koordinatörü Armağan Aydın, projenin Sultanhisar'ın proje tabanlı girişim alt yapısına katkısının yüksek olacağını ifade ederek, "Proje ile Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, hibe mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kamu çalışanlarının, TUBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi ulusal veya Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası hibe sağlayıcıların desteklerinden en üst seviyede yararlanabilmeleri için ihtiyaç duyulan planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri hedeflenmektedir" dedi.


Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge ise projenin kabulü ile ilçenin hibe ve fon kaynaklarına yönelik başvuru ve uygulama sürecinde önemli bir eksikliğin giderileceğini ifade ederek, "Projemize destek veren Güney Ege Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Sultanhisar, Güney Ege, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım
İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan duyurdu: Hazırız, yarını bekleyin

Son Dakika Haberleri
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı
15:41 Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 17:29:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GEKA'dan Sultanhisar'a proje desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]