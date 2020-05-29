GEKA'dan üretime hibe desteği - Son Dakika

MUĞLA'nın Menteşe İlçe Belediyesi'nin koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında kendi arazilerinde başlattığı yerel tarımsal üretim çalışmalarına Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan hibe desteği verildi. GEKA tarafından 'Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi' başlıklı projeye 352 bin 163 lira destek sağlandı.

Menteşe Belediyesi'nin koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında hibe desteği aldığı proje ile pandemi sürecinin yarattığı ekonomik olumsuz koşulların hafifletilmesi ve yerel üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Çiftçilerin ve ekonomik yönden dezavantajlı kesimlerin süreçte çift taraflı fayda sağlamaları, tarımsal üretimi yerel tohumlar kullanarak, yerel tarımın ve çiftçinin desteklenmesi hedefleniyor. Proje ile Menteşe Belediyesi'ne ait arazilerde ata tohumları kullanarak, tarım alanlarındaki üretimin azalmasının önlenmesi ve gıda tedarik zincirinin akışı sağlanarak, üretim ve ticaret maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

SERA KURULACAK, İSTİHDAM SAĞLANACAK

Ata tohumlarının desteklenmesi adına koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında başlatılan projenin önemli olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş , "Tarımsal üretim çalışmalarımız meyvesini almaya başladı. Yerel tohuma daha çok önem vereceğiz. Aldığımız hibe ile 300 metrekarelik bir alana sera kurumu yapacağız. Traktör, römork, pulluk gibi tarım makineleri alacağız. Ayrıca tarım işçisi istihdamı sağlayıp çiftçilerimize online eğitimler vereceğiz. Menteşe'de yerel tohuma herkesin sahip çıkması, ata tohumlarımızın tüm vatandaşlarımıza ulaşması ve kurduğumuz köylü pazarımızda yerel tohumun birinci elden tüketiciye ulaşması yönünde GEKA'nın desteği bizim için çok önemliydi" dedi.

Başkan Gümüş proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşların acil gıda ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, "Yerel tohumdan yetiştirilen ürünlerin bir kısmını gıda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bir kısmını da aşevimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sıcak yemek yapımında kullanacağız. Çalışmalar kapsamında 2 ton yerli nohut tohumumuzu diktik. Dikimini yaptığımız yerli soğan güverlerimizden soğan elde ettik. Bu ekimlerimizden yetişecek patlıcan, domates, soğan ve biberlerimizi en kısa zamanda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Amacımız üretimin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımıza göstermek, kendi ekibimizle, kendi arazilerimizde ata tohumlarımızı yetiştirmek " diye konuştu.