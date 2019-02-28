Son Dakika Haberleri: Geka, "Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim" Destek Miktarlarını Açıkladı

Geka, "Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim" Destek Miktarlarını Açıkladı

2 saat önce

Aydın, Denizli ve Muğla illerinin geliştirilmesi ve kalkınmasına yönelik faaliyet gösteren Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) "Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim" mali destek programının tanıtımı Muğla'da yapıldı.

Geka,
Aydın, Denizli ve Muğla illerinin geliştirilmesi ve kalkınmasına yönelik faaliyet gösteren Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) "Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim" mali destek programının tanıtımı Muğla'da yapıldı.


Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'ndaki toplantının açılışında konuşan GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, 30 milyon liralık kaynağın uygun projeler için kullandırılacağı 2019 proje teklif çağrısının bu yıl kar amacı güden işletmelere yönelik yürütüleceği, "Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim" mali destek programlarından oluştuğunu söyledi.


Güney Ege Bölgesinde yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması için çalışma yürüttüklerini belirten Akdoğan,
sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi için iki başlıkta yürütülecek programlardan "Güçlü Sanayi" mali destek programının bütçesinin 25 milyon, "Temiz Üretim" mali destek program bütçesinin ise 5 milyon olduğunu ifade etti.


MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ise Muğla'dan bu projelere yoğun katılım olmasını istediklerini dile getirdi.


Toplantıda, GEKA uzmanları programların bütçesi ve içeriği, başvuru koşulları, örnek proje konuları ve proje başvurusunun nasıl yapılacağına dair detaylı bilgi verdi.


Toplantıya, Muğla'daki KOBİ statüsündeki işletmeler ile kamu kurum ve kuruluların yetkilileri ve ajans uzmanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:24 Kaynak: AA

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