GEKA'nın 2020 yılı proje teklif çağrısı ilan edildi - Son Dakika

GEKA'nın 2020 yılı proje teklif çağrısı ilan edildi

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), alternatif turizm ile kooperatif ve birliklerin rekabet gücünün geliştirilmesi mali destek programlarını ilan etti.

GEKA'nın 2020 yılı proje teklif çağrısı ilan edildi, System.String[]

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), alternatif turizm ile kooperatif ve birliklerin rekabet gücünün geliştirilmesi mali destek programlarını ilan etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA, Alternatif Turizm Altyapısı, Alternatif Turizm ile Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi ana başlıklarında oluşan 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı'nı ilan etti.

"Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı", "Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm" ile "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi" mali destek programlarının toplam bütçesi 35 milyon TL olarak belirlendi.

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile odalar, borsalar ve benzeri kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olduğu "Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı"nın toplam bütçesi 15 milyon TL olarak belirlendi. Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasının hedeflendiği program kapsamında uygun projelere asgari 50 bin TL azami ise 1 milyon TL destek sağlanacak. Aynı zamanda uygulanacak projelerle; alternatif turizm alanlarının çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması, bu alanlarda alternatif turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesi ile yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi de amaçlanıyor.

KOBİ statüsündeki işletmelerin başvuru yapabileceği "Alternatif Turizm Mali Destek Programı"nda ise; bölgenin alternatif turizm potansiyelini harekete geçirecek, Bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasını sağlayacak uygun projelere toplam 10 milyon TL kaynak aktarılacak. Spor, macera ve doğa turizminin yanı sıra termal turizm ve sağlık turizminin geliştirilmesi ile yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel ögelerin turizme entegre edilmesi bu programın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu programda söz konusu hedef ve önceliklere uygun projeler için asgari 50 bin TL azami ise 500 bin TL kaynak aktarılacak.

Toplam 10 milyon TL bütçeli "Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı"nda ise üretim odaklı kooperatif ve birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda; kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, işleme, paketleme ve depolama süreçlerinin iyileştirilmesi ile markalaşma ve pazarlama kapasitelerinin artırılması temel öncelikler arasında yer alıyor. Söz konusu program kapsamında da uygun projelere asgari 50 bin TL azami ise 500 bin TL destek sağlanacak.

"2020 Yılı Mali Destek Programları" hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamı Ajansın internet sitesinden (geka.gov.tr) temin edilebilecek ve ajansın sosyal medya hesaplarından duyurular takip edilebilecek.

Proje tekliflerinin 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 18.00'e kadar ajansın internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS; https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp ) üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. Son olarak ise sistemden taahhütname alınarak son teslim tarihi olan 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 18.00'den önce matbu olarak ajansa sunulması gerekiyor. - AYDIN

Türk Lirası, Kooperatif, Güney Ege, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GEKA'nın 2020 yılı proje teklif çağrısı ilan edildi - Son Dakika Ekonomi

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