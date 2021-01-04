GEKA alternatif turizm ve kooperatif çağrısına 192 başvuru - Son Dakika

GEKA alternatif turizm ve kooperatif çağrısına 192 başvuru

04.01.2021 11:07
GEKA alternatif turizm ve kooperatif çağrısına 192 başvuru, System.String[]

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) geçtiğimiz 2020 Eylül ayında ilan ettiği Alternatif Turizm ile Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi mali destek programlarına Güney Ege Bölgesi'nden 192 proje başvurusu yapıldı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) geçtiğimiz 2020 Eylül ayında ilan ettiği Alternatif Turizm ile Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi mali destek programlarına Güney Ege Bölgesi'nden 192 proje başvurusu yapıldı.

Geçtiğimiz 2020 Mart ayından beri Türkiye'de ve dünyada yaşanan korona virüs pandemi sürecinde birçok sektörde yaşanan durgunluğa rağmen Aydın, Denizli ve Muğla'dan Alternatif Turizm ile Kooperatifçilik alanlarında Güney Ege Kalkınma Ajansı'na toplam 192 proje başvurusu yapıldı. Yaklaşık 3 aylık başvuru süreci boyunca mali destek programları konusunda çeşitli tanıtım çalışmalarıyla kamuoyunu bilgilendiren Ajans, dijital ortamda gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantıları ve proje yazma eğitimleriyle de potansiyel başvuru sahiplerine ulaştı. Önceki yıllarda Aydın, Denizli ve Muğla'da il merkezi ve ilçelerinde bilgilendirme toplantılarını ve proje yazma eğitimlerini birebir gerçekleştiren Ajans bu yıl toplantı ve eğitimleri çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Düzenlenen söz konusu etkinliklerde yaklaşık 600 kişiye ulaşan GEKA, programlar hakkında potansiyel başvuru adaylarına programların içerikleri, başvuru koşulları ve süreçlerinin yanı sıra proje hazırlanması konusunda da detaylı bilgilendirme yaptı.

2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı 9 Eylül tarihinde ilan edilmişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA, 2020 yılı Proje Teklif Çağrısı, "Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı", "Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm" ile "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi" ana başlıklarında oluşan ve toplam 35 milyon TL bütçesi olan 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı'nı 9 Eylül 2020 tarihinde ilan etmişti.

Uygun projelere asgari 50 bin TL azami ise 1 milyon TL destek

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile odalar, borsalar ve buna benzer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olduğu "Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı'nın toplam bütçesi 15 milyon TL olarak belirlendi. Güney Ege Bölgesi'nde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasının hedeflendiği program kapsamında uygun projelere asgari 50 bin TL azami ise 1 milyon TL destek sağlanacak. Aynı zamanda uygulanacak projelerle, alternatif turizm alanlarının çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması, bu alanlarda alternatif turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesi ile yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi de amaçlanıyor.

KOBİ statüsündeki işletmeler asgari 50 bin TL azami ise 500 bin TL destek

KOBİ statüsündeki işletmelerin başvuru yapabileceği "Alternatif Turizm Mali Destek Programında" da bölgenin alternatif turizm potansiyelini harekete geçirecek, Bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasını sağlayacak uygun projelere toplam bütçesi 10 milyon TL olarak belirlendi. Spor, macera ve doğa turizminin yanı sıra termal turizm ve sağlık turizminin geliştirilmesi ile yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi bu programın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu programda söz konusu hedef ve önceliklere uygun projeler için asgari 50 bin TL azami ise 500 bin TL destek sağlanacak.

Üretim odaklı kooperatif ve birliklerine asgari 50 bin TL azami ise 500 bin TL destek

Toplam 10 milyon TL bütçeli "Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programında" ise üretim odaklı kooperatif ve birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda, kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, işleme, paketleme ve depolama süreçlerinin iyileştirilmesi ile markalaşma ve pazarlama kapasitelerinin artırılması temel öncelikler arasında yer alıyor. Söz konusu program kapsamında da uygun projelere asgari 50 bin TL azami ise 500 bin TL destek sağlanacak.

Yeterli kritere sahip başarılı projeler kamuoyuna duyurulacak

Başvuru süreci tamamlanmış projelerin değerlendirme süreci başlatılmış olup Ajans tarafından yapılan ön inceleme sonrasında bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi tarafından değerlendirme süreci devam edecek. Değerlendirme süreci, projelerin Ajans Yönetim Kurulunun onayına sunulmasıyla son bulacak ve yeterli kritere sahip başarılı projeler GEKA'nın internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurulacak. - DENİZLİ

GEKA alternatif turizm ve kooperatif çağrısına 192 başvuru
GEKA alternatif turizm ve kooperatif çağrısına 192 başvuru
GEKA alternatif turizm ve kooperatif çağrısına 192 başvuru
GEKA alternatif turizm ve kooperatif çağrısına 192 başvuru

Türk Lirası, Kooperatif, Turizm, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GEKA alternatif turizm ve kooperatif çağrısına 192 başvuru - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu 2021'in ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin 640 lira oldu Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Ocakta kiralara en fazla yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu
En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
12:00
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et         
11:14
Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş         
10:56
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 455,5 liradan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 455,5 liradan işlem görüyor         
10:55
Canlı müzik eşliğindeki alkollü eğlenceye polis baskını! 89 kişiye ceza kesildi Canlı müzik eşliğindeki alkollü eğlenceye polis baskını! 89 kişiye ceza kesildi         
10:46
Kimlik yerine banka kartı gösteren kadın polisi de şaşırttı Kimlik yerine banka kartı gösteren kadın polisi de şaşırttı         
10:18
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu         
09:51
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Sadakatsiz kocasının izinsiz görüntülerini mahkemeye veren kadına, Yargıtay'dan hükümsüzlük kararı Sadakatsiz kocasının izinsiz görüntülerini mahkemeye veren kadına, Yargıtay'dan hükümsüzlük kararı         
09:37
Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor         
07:56
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Otelin çatısından paraşütle atlayanlar paniğe neden oldu! O anlar kamerada Otelin çatısından paraşütle atlayanlar paniğe neden oldu! O anlar kamerada         
00:33
Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir         
22:31
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 12:07:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GEKA alternatif turizm ve kooperatif çağrısına 192 başvuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei