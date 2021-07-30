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GEKA'nın desteklediği 'Çeviklik Yönetimi' projesi tamamlandı - Son Dakika

GEKA'nın desteklediği 'Çeviklik Yönetimi' projesi tamamlandı

30.07.2021 09:15
GEKA'nın desteklediği 'Çeviklik Yönetimi' projesi tamamlandı, System.String[]

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) desteğiyle Denizli'de düzenlenen "Kurumsallaşma Reçetesi: Çeviklik Yönetimi" projesi tamamlandı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) desteğiyle Denizli'de düzenlenen "Kurumsallaşma Reçetesi: Çeviklik Yönetimi" projesi tamamlandı. Proje hakkında bilgi veren GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, "Dijitalleşmede ve kurumsallaşmada yüzde 100 danışma desteği olacak" dedi.

Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (DESİAD) Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından Teknik ve Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Kurumsallaşma Reçetesi: Çeviklik Yönetimi" projesi sona erdi. DENİB toplantı salonunda yapılan kapanış toplantısıyla proje faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapıldı.

Planların arasında yatırım yapmak isteyen firmalara finansman desteği ve 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli faizsiz kredi imkanı olduğunu belirten GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, dijitalleşmede ve kurumsallaşmada yüzde yüz danışma desteği olacağını ifade ederek, "Ajansımız Aydın, Denizli ve Muğla illerinde faaliyet gösteriyor. Bu bölgelerin önceliklerine göre bazı programlar yürütülüyor. 2023 yılına kadar yürüteceğimiz programlardan bir tanesi 3 tane ana program var; alternatif turizm ile ilgili. Diğeri üretici örgütleri ve kooperatif birlikler bizim için çok önemli. Çok önemli bir desteğimizde imalat sanayi, kurumsallaşma ve dijitalleşme başlığı altında. Dijitalleşmede ve kurumsallaşmada yüzde yüz danışma desteği olacak. Sonrasında planlarımız arasında yer alan yılın sonuna doğru yatırım yapmak isteyen firmalara finansman desteği ve 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli faizsiz kredi imkanımız var" dedi.

"Toplam 30 sektörde ihracat yapma kapasitesi olan bir kent"

DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şenel ise, projenin önemli bir birik oluşturacağını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve GEKA desteğiyle gerçekleştirilmiş olan Kalkınma için üyelerini geleceğe hazırlıyor çalışmamız var ve katılımcılara sertifika sunacağız. Denizli 2020 yılında ihracat performansında 8. sırada. 2020'de ihracata 1 milyar Doların üzerinde olan 17 il içinde ihracatı ithalatı karşılayan oran arasında en yüksek 4. il. 2021 yılında Haziran ayındaki performansıyla yılın diğer aylarının rekorlarını da kırmış durumdayız. Toplam 30 sektörde ihracat yapma kapasitesi olan bir kent. Denizli marka üretme yolunda ciddi bir çaba içerisinde. GEKA destekli bu çalışmanın önemli bir birikim oluşturacağına inanıyoruz. Bu gibi projelerin bir birini takip edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

GEKA'nın desteklediği 'Çeviklik Yönetimi' projesi tamamlandı
GEKA'nın desteklediği 'Çeviklik Yönetimi' projesi tamamlandı

Güney Ege, Denizli, Yatırım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GEKA'nın desteklediği 'Çeviklik Yönetimi' projesi tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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