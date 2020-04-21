GEKA, sosyal meselelerin çözümleri için proje önerilerini bekliyor - Son Dakika

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Aydın, Denizli ve Muğla'daki temel sosyal meselelerin çözümüne katkı sağlayacak uygun proje önerilerini bekliyor.



2019 yılında GEKA, bölgedeki yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek amacıyla SOGEP'i yürütmeye başladı. Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ile sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak da programın öncelik ve amaçları arasında yer alıyor.



Programa, "Kar Amacı Güden Kuruluşlar" ile "Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar" başvuru yapabiliyor. Kar amacı güden kuruluşları; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri kapsıyor.



SOGEP'in, 2020 Yılı içerisinde istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, sosyal içerme ve sosyal sorumluluk öncelikleri doğrultusunda projelerin geliştirilmesi ve bölgedeki temel sosyal meselelerin çözümüne katkıda bulunması bekleniyor.



İki aşamalı yürütülecek başvuru aşamasında öncelikle, başvuru adaylarının en geç 30 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar, Ajansın geka.gov.tr web sitesinde yer alan SOGEP Proje Öneri Formunu doldurarak pyb@geka.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekiyor. Ajans tarafından programın amacına ve önceliklerine uygun bulunan proje fikirleri ikinci aşamaya geçecek. Böylece, başvuru sahibi kurum ile birlikte GEKA koordinasyonunda proje geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Aydın, Denizli ve Muğla'dan değerlendirmeyi geçen projeler uygulanacak. - DENİZLİ