GEKA, Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programını ilan etti - Son Dakika

Aydın, Denizli ve Muğla'nın kalkınmasına yönelik faaliyetlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), özel sektöre yönelik Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programını ilan etti.

Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programına tekstil, makine, gıda ve içecek imalatı ile turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar başvuru yapabilecek.

Ajansın, 2020-2023 yıllarında tüm çalışmalarına yön verecek "İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ile Dijital Dönüşüm" ve "Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar" sonuç odaklı programları kapsamında yürütülecek Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı ile öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin kurumsallaşma ve teknik kapasitelerinin arttırılması amaçlanıyor. Firmaların program kapsamında çeşitli alanlarda alacakları danışmanlık hizmetleriyle kurumsallaşma ve teknik kapasitelerinin artırılması, dijital dönüşümün hızlandırılması, turizm hizmetleri ile üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilik, kalite ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Toplam 1 milyon TL bütçeye sahip program kapsamında firmalara alacakları danışmanlık hizmeti için proje başına azami 60 bin TL destek sağlanabilecek.

Uygun başvuru sahibi olan işletmeler dış ticaret, e-ticaret, dijital pazarlama, online satış, kurumsal yönetim, yalın üretim, tedarik zinciri yönetimi, teknik tekstil, aile ve şirket anayasası, temiz üretim, eko tasarım, eko etiket konularını içeren çevre danışmanlığı, imalat sanayi işletmelerinde dijital dönüşüm, turizm işletmelerinde insan kaynakları, satış, pazarlama, gıda, hijyen ve kalite yönetimi, yatırım ve yönetim, eko-turizm tesis/otel yatırımı ürün geliştirme ve prototipleme konularında bu program sayesinde danışmanlık hizmeti alabilecek.

"2020 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamı Ajansın internet sitesinden (geka.gov.tr) temin edilebilir ve Ajansın sosyal medya hesaplarından duyurular takip edilebilecek.

Proje tekliflerinin 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 18.00'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp) üzerinden yapılması gerekiyor. Son olarak ise sistemden taahhütname alınarak yine aynı gün 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 18.00'dan önce matbu olarak ajansa sunulması gerekiyor.

GEKA, sonuç odaklı programları nedir:

GEKA, 2020-2023 yıllarında "Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar", "Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi" ve "İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ile Dijital Dönüşüm" adlı sonuç odaklı programlarına yönelik 3 yıl boyunca çeşitli çalışmalar yürütecektir. Söz konusu çalışmalar Ajansın yürüttüğü proje destek programlarının yanı sıra planlama, tanıtım, yatırımcı ilişkileri vb. çok çeşitli faaliyetleri içermektedir.

Ajans Güney Ege Bölgesi'nde eko-turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi, turizm faaliyetlerinin iç kesimlerde yaygınlaştırılması ve hedef ilçelerde turizm gelirlerinin artırılması hedefine hizmet edecek "Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar" sonuç odaklı programını tasarladı. Doğal zenginlik, aktivite çeşitliliği ve kültürel varlık potansiyeli bakımından bölgedeki diğer ilçelere göre üstün olan ilçelerin, SOP uygulama dönemi sonunda eko-turizm kapsamında bölgenin çekim merkezleri olması Ajans tarafından öngörülmektedir.

GEKA'nın "Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi" sonuç odaklı programı kapsamında ise; üretici örgütlerinin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Program ile kırsal alanda istihdam ve gelir düzeyinin bölgenin gelişmiş alanları seviyesine yaklaştırılması, yerelde sermayenin artırılarak tabana yayılması beklenmektedir. Özellikle üretim odaklı kooperatiflerin ve birliklerin desteklenmesine yönelik GEKA'nın çalışmaları devam etmektedir. Bu alanda ajansın verdiği desteklerle öncelikle Bölgedeki üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin güçleneceği ön görülmektedir. Bunun yanında örgütlerin işleme, paketleme, depolama süreçlerinin iyileştirilmesinin yanında markalaşma ve pazarlama kapasitelerinin de artırılması hedeflenmektedir.

"İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm" sonuç odaklı programında ise; bölgede öne çıkan tekstil ve giyim ürünleri, makine ve teçhizat, gıda ve içecek ürünleri imalatı vb. sektörlerde dijital dönüşümün sağlanarak gelir ve karlılık düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. - AYDIN