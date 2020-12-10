GEKA'ya 192 proje başvurusu yapıldı - Son Dakika

GEKA'ya 192 proje başvurusu yapıldı

10.12.2020 14:26
GEKA'ya 192 proje başvurusu yapıldı, System.String[]

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 135'inci Yönetim Kurulu Toplantısı 10 Aralık 2020 tarihinde Aydın'da gerçekleştirilirken, bölgede 192 proje başvurusu alındığı açıklandı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 135'inci Yönetim Kurulu Toplantısı 10 Aralık 2020 tarihinde Aydın'da gerçekleştirilirken, bölgede 192 proje başvurusu alındığı açıklandı.

Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy'un başkanlığında yapılan toplantıda öncelikle Ajansın son dönem gerçekleştirdiği çalışmalar Yönetim Kurulu tarafından incelendi. GEKA'nın gelecek dönem çalışmalarının da görüşüldüğü toplantının gündem maddeleri hakkında açıklama yapan Kurul Başkanı Vali Aksoy, toplantının ilk gündem maddesinin başvuru süreci tamamlanan 2020 yılı Proje Teklif Çağrısı olduğunu söyledi. GEKA'nın Alternatif Turizm, Alternatif Turizm Altyapısı ve Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programlarından oluşan proje teklif çağrısı kapsamında bölgeden 192 proje başvurusu aldıklarını açıklayan Vali Aksoy, bu programlara başvuru yapan bölgedeki kurum ve kuruluşlara gösterdikleri ilgiden dolayı da teşekkür etti.

"Onaya sunulan projeler bugün gerçekleşen toplantıda karara bağlanacak"

GEKA'nın bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amacıyla tüm yıl boyunca yürüttüğü Fizibilite Desteği programının da konuşulduğu toplantıda Vali Aksoy, "Bu program kapsamında son dönem Ajansa başvuru yapan projeler Genel Sekreterliğimiz tarafından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacaktır. Onayımıza sunulan projeleri bugünkü toplantımızda inceleyerek karara bağlayacağız. Uygun kriterlere haiz fizibilite desteği almaya hak kazanan projeler Ajans tarafından kamuoyuna açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.

"1 milyon TL bütçeye sahip program işletmelerin yenilik, kalite ve verimliliğin artırılmasını amaçlıyoruz"

Ajansın özel sektöre yönelik Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programını geçtiğimiz günlerde ilan ettiğini açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aksoy, "Toplam 1 milyon TL bütçeye sahip program işletmelerin kurumsallaşma ve teknik kapasitelerinin artırılması, dijital dönüşümün hızlandırılması, üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilik, kalite ve verimliliğin artırılmasını amaçlıyor" dedi. Vali Aksoy yaptığı konuşmada, söz konusu programa tekstil, makine, gıda ve içecek imalatı ile turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların başvuru yapmasının ve faydalanmasının büyük önem taşıdığının da altını çizdi.

Ajansın korona virüs salgınına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalardan bahseden Aksoy; "Tüm dünyayı ve ülkemizi her açıdan derinden etkileyen korona virüs salgınına yönelik GEKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da öncülüğünde süreç boyunca, proje destek programı ve sektörel araştırmalar yürüttü. Bu zorlu süreçte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ve Japon Hükümeti işbirliğinde desteklenen, kırılgan sektörlerin durumlarının tespiti ve sektörlerin süreci atlatmaları için oluşturulacak yol haritalarının belirlenmesini amaçlayan "Korona virüs Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi" kapsamında yapılanlar hakkında Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu'na bilgi verecektir" diye konuştu. - DENİZLİ

GEKA'ya 192 proje başvurusu yapıldı
GEKA'ya 192 proje başvurusu yapıldı
GEKA'ya 192 proje başvurusu yapıldı
GEKA'ya 192 proje başvurusu yapıldı
GEKA'ya 192 proje başvurusu yapıldı
GEKA'ya 192 proje başvurusu yapıldı

Yönetim Kurulu, Hüseyin Aksoy, Güney Ege, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GEKA'ya 192 proje başvurusu yapıldı - Son Dakika


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