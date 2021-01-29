GEKA Yönetim Kurulu Toplantısı Denizli'de yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında Denizli'de gerçekleştirildi.

GEKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksoy başkanlığında Denizli Polisevi'nde düzenlenen toplantıya, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Aksoy, 2021 yılının ilk toplantısında son dönem faaliyetleri gözden geçirerek yapılan çalışmaları istişare ettiklerini belirtti.

2021 yılı çalışma programı ve bütçesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığını bildiren Aksoy, GEKA'nın 2021-2024 döneminde, "Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar", "Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi", "İmalat Sanayisinde Kurumsallaşma" ve "Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programları" doğrultusunda çalışmalar yürüteceğini kaydetti.

Kaynak verimliliğine de önem vereceklerini vurgulayan Aksoy, "Bölge illerimizde yatırımların uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla ajansımız yatırım destek ofislerince fizibilite raporları hazırlandı. Gerek hizmet alımı yoluyla gerekse çalışanlarımızın katkılarıyla hazırlanmış tarımsal üretim, alternatif turizm, enerji gibi konularda 11 fizibilite raporu hakkında yönetim kurulumuza bilgi verilecek. Ayrıca bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla yürüttüğümüz Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) başvuruları da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.