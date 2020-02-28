"GEKAP, fiyat artışı yaratır" - Son Dakika
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"GEKAP, fiyat artışı yaratır"

28 dakika önce

Lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalaj için GEKAP uygulamasında beyannameler 30 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek.

Lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalaj için GEKAP uygulamasında beyannameler 30 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek. TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, GEKAP'ın fiyat artışı yaratacağına da dikkat çekti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:29 
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