"GEKAP, fiyat artışı yaratır"
28 dakika önce
Lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalaj için GEKAP uygulamasında beyannameler 30 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek.
Lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalaj için GEKAP uygulamasında beyannameler 30 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek. TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, GEKAP'ın fiyat artışı yaratacağına da dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:29
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