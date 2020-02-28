"GEKAP, fiyat artışı yaratır"

Lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalaj için GEKAP uygulamasında beyannameler 30 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek. TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, GEKAP'ın fiyat artışı yaratacağına da dikkat çekti.