Son Dakika Haberleri: "Gel Hemşehrim" yarışma programından veda
Son Dakika Yaşam Haber

"Gel Hemşehrim" yarışma programından veda

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki aydır çekimleri yapılan "Gel Hemşehrim" yarışma programı Osmaneli'ne veda etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki aydır çekimleri yapılan "Gel Hemşehrim" yarışma programı Osmaneli'ne veda etti.


Turizm tanıtım çalışmalarına devam eden Osmaneli'de çekimi yapılan programda sona gelindi. Çekimleri Balaban Meydanı ile Tarihi Osmaneli Konakları arasında devam eden ve yönetmenliğini Fatih Baykuş, sunuculuğununu ise Rüştü Onur Atilla'nın üstlendiği 'Gel Hemşerim' isimli yarışma programı, ilçe halkından da büyük destek gördü. Yakında televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayacak programın sanatçı, yönetici ve çekim ekipleri, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerinde ilçeye veda etti.


Çekim ekibi başka programlarda bir araya gelme dileğiyle ilçeden ayrıldı. - BİLECİK

Onur Atilla, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Bilecik İl Başkanı istifa etti
Belediye kapı önündeki masa sandalyeyi toplayınca vatandaşlar kaldırımlara oturdu Emniyet müdürünün talimatı, domuz bağıyla bağlanan kadının hayatını kurtardı Sınırlarımızı koruyacak Kangallar, teröristlere geçit vermeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:17:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Gel Hemşehrim" yarışma programından veda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]