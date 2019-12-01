Son Dakika Haberleri: GELARD yöneticileri Batman Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti
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GELARD yöneticileri Batman Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti

6 saat önce

Geleneklerimizi ve Geleceğimizi Araştırma, Tasarım ve Tanıtım Derneği (GELARD) yöneticileri, Batman Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

GELARD yöneticileri Batman Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti, System.String[]

Geleneklerimizi ve Geleceğimizi Araştırma, Tasarım ve Tanıtım Derneği (GELARD) yöneticileri, Batman Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

GELARD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hulusi Kömürcü ile dernek proje danışmanı Osman Bağaç, ziyaret ettikleri Şahin'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bağaç, derneğin çıkardığı derginin ilk sayısında Batman'ın tanıtımına yer verildiğini söyledi.


GELARD'ın özellikle külliye projeleri ile ön plana çıkmayı hedeflediğini aktaran Bağaç, "3 ayda bir yayınlanacak olan dergimizin özel sayısını Batmana ayırdık. Ziyaret ettiğimiz değerli Valimiz Hulusi Şahin'in röportajları yer alacak." dedi.

Kömürcü ile Bağaç, daha sonra Vali Yardımcısı Haluk Koç ve Batman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Durmuş'u da ziyaret etti.

Ahmet Hulusi Kömürcü, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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