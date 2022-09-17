Davutoğlu Parti Sözcülerine Dava Açan Merkez Bankası'na Tepki Gösterdi: Serkan Özcan'ın Yaptığı Tüm Açıklamaların Altına Tereddütsüz İmza Atarım - Son Dakika
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Davutoğlu Parti Sözcülerine Dava Açan Merkez Bankası'na Tepki Gösterdi: Serkan Özcan'ın Yaptığı Tüm Açıklamaların Altına Tereddütsüz İmza Atarım

17.09.2022 21:40
Davutoğlu Parti Sözcülerine Dava Açan Merkez Bankası'na Tepki Gösterdi: Serkan Özcan'ın Yaptığı Tüm Açıklamaların Altına Tereddütsüz İmza Atarım

Geldecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan’a bir televizyon programındaki sözler için dava açan Merkez Bankası’na tepki gösterdi. Davutoğlu, “Parti sözcümüz Serkan Özcan'ın gerçekleri konuşması birilerini rahatsız etmiş. Donanımı, birikimiyle Türkiye'nin sayılı ekonomistlerinden, birlikte yol yürümekten gurur duyduğum sevgili kardeşim Serkan Özcan'ın yaptığı tüm açıklamaların altına tereddütsüz imzamı atarım” açıklamasını yaptı.

Geldecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'a bir televizyon programındaki sözler için dava açan Merkez Bankası'na tepki gösterdi. Davutoğlu, "Parti sözcümüz Serkan Özcan'ın gerçekleri konuşması birilerini rahatsız etmiş. Donanımı, birikimiyle Türkiye'nin sayılı ekonomistlerinden, birlikte yol yürümekten gurur duyduğum sevgili kardeşim Serkan Özcan'ın yaptığı tüm açıklamaların altına tereddütsüz imzamı atarım" açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti sözcülerinin bir televizyon yayınındaki ifadelerinden dolayı Merkez Bankası tarafından dava açılmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Parti sözcümüz Serkan Özcan'ın gerçekleri konuşması birilerini rahatsız etmiş. Donanımı, birikimiyle Türkiye'nin sayılı ekonomistlerinden, birlikte yol yürümekten gurur duyduğum sevgili kardeşim Serkan Özcan'ın yaptığı tüm açıklamaların altına tereddütsüz imzamı atarım."

"VERECEĞİM İFADEDE MERKEZ BANKASI'NIN İTİBARINA ASIL KİMLERİN ZARAR VERDİĞİNİ TARİHE KAYIT DÜŞÜLMESİ İÇİN YAZACAĞIM"

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise konu ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Mesleğe başladığım, personeli olmaktan her zaman onur duyduğum, sağladığı burs imkanı ile yurt dışında yüksek lisans eğitimi aldığım Türkiye 'Cumhuriyet' Merkez Bankası, bir TV programında ki sözlerim nedeniyle şikayette bulunmuş. Elbette avukatlarımız şikayet dilekçesini inceledikten sonra kısa sürede savcılığa gidip ifademi vereceğim. Siyasette aktif olarak bulunduğum 3 yılda bir kez dahi hakaret dilini kullanmamaya gayret ettim. Vereceğim ifadede Merkez Bankası'nın itibarına asıl kimlerin zarar verdiğini tarihe kayıt düşülmesi için yazacağım."

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Kaynak: ANKA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Merkez Bankası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu Parti Sözcülerine Dava Açan Merkez Bankası'na Tepki Gösterdi: Serkan Özcan'ın Yaptığı Tüm Açıklamaların Altına Tereddütsüz İmza Atarım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu Parti Sözcülerine Dava Açan Merkez Bankası'na Tepki Gösterdi: Serkan Özcan'ın Yaptığı Tüm Açıklamaların Altına Tereddütsüz İmza Atarım - Son Dakika
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