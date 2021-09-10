Geldikleri Gibi Giderler sergisi Bornova'da - Son Dakika

Bornova'da 9 Eylül'e anlamlı sergi

9 Eylül İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında hazırlanan sergin açılış kurdelesini kesen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, sanatçının çalışmalarının hayranlık uyandırıcı olduğunu dile getirdi.

Sergide siyah beyaz Atatürk resimlerinden oluşan, çoğu ahşap üzerine olmak üzere cam, tual, taş ve yaprak üzerine işlenmiş 104 adet eser yer alıyor. 9 Eylül tarihine kadar gezilebilecek olan sergin özel bir çalışma olduğunu dile getiren Başkan İduğ, "Sizler gibi sanatçılara destek olmak biz yerel yönetimlerin yapacağı en önemli çalışmalardan biri. Burada sergilediğiniz eserlerin bir kısmını İzmir Fuarında açtığımız standa da taşıyarak tüm İzmirliler ilede paylaşmak isteriz" dedi. Sergi de yer alan eserlerin bir kısmı Bornova Belediyesi'nin fuarda açılan standına taşınarak İzmirlilerin beğenisine sunuldu.

Sergisi'nin Bornova gibi köklü bir kentte açılmasından mutluk duyduğunu belirten sanatçı Saykan ise, "Bu benim 16. kişisel sergim. İzmir de ise 2. defa açıyorum. İzmir kültür aşığı bir kent. Bana bu imkanı sağlayan Bornova Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" diyerek duygularını dile getirdi.