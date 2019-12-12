"Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı" Müge Anlı canlı yayında isyan etti - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı' Müge Anlı canlı yayında isyan etti - Son Dakika Magazin

"Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı" Müge Anlı canlı yayında isyan etti

6 saat önce

Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, Zeynep Ergül'e "Ben bu programa gelen sen ve senin gibi hanımlara hayret ediyorum ya kapınızda kuyruklar var. Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı.

Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, Zeynep Ergül'e  "Ben bu programa gelen sen ve senin gibi hanımlara hayret ediyorum ya kapınızda kuyruklar var. Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı." dedi.

Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Esenyurt'ta sahte kuyumcu, 'kar payı' vaadiyle milyonluk vurgun yaptı
Son dakika: Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki temizlik görevlisi kadın boğazı kesilerek öldürüldü Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim

Son Dakika Haberleri
15:38 Bengü 2020'yi sahnede karşılıyor - Son Dakika Magazin
15:37 Filiz Ali'den Ferhat Göçer'e tam not! - Son Dakika Magazin
15:37 Ömür Gedik'in klibi Charlize Theron'dan mı esti? - Son Dakika Magazin
15:37 Ezgi Mola'nın telefon trafiği - Son Dakika Magazin
15:37 Nebahat Çehre'nin alışveriş stili - Son Dakika Magazin
15:34 Şarkıcı Rihanna, göğüslerini sallayarak dans etti - Son Dakika Magazin
14:58 Tamer Karadağlı'dan güldüren çıkış: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim - Son Dakika Magazin
14:23 Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan oyuncu Berk Oktay'dan dava sonrası ilk açıklama: Namus davamdır - Son Dakika Magazin
12:35 Kemal Doğulu'dan ayrılan Özden Cerrahoğlu, Hande Yener'in eski nişanlısıyla görüntülendi - Son Dakika Magazin
10:56 Fenomen Kerimcan Durmaz, Diyarbekir Yolunda türküsünü söyledi - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:16:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı" Müge Anlı canlı yayında isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]