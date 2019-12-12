Son Dakika›Magazin›'Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı' Müge Anlı canlı yayında isyan etti - Son Dakika Magazin
"Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı" Müge Anlı canlı yayında isyan etti
6 saat önce
Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, Zeynep Ergül'e "Ben bu programa gelen sen ve senin gibi hanımlara hayret ediyorum ya kapınızda kuyruklar var. Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı.
Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, Zeynep Ergül'e "Ben bu programa gelen sen ve senin gibi hanımlara hayret ediyorum ya kapınızda kuyruklar var. Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı." dedi.
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12.12.2019 16:16:21. #1.13#
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