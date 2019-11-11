Geleceğe bir nefes de Sarımsaklı'da

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Geleceğe Nefes etkinliğinin yanı sıra Sarımsaklı Barajı çevresinde de fidan dikimi gerçekleştirdi. Geçen yıl 10 bin fidanın dikildiği Sarımsaklı Barajı çevresine bu yıl da 11 bin fidanın dikimi yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ağaca sahip çıkmanın geleceğimizi garanti altına almak olduğunu söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akçatepe'de gerçekleştirilen fidan dikimi töreninin ardından Sarımsaklı Barajı'na geçerek fidan dikmeye devam etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte fidan dikti.



Ağacı sevmenin ve sahip çıkmanın geleceği garanti altına almak anlamına geldiğini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, bu anlayışla çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Geleceğe Nefes için Kayseri'de diktiği 500 bin fidana ilave olarak Sarımsaklı'da 11 bin fidanı toprakla buluşturduklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, geleceğe nefes olacak çalışmalara katkıda bulunanlara teşekkür etti. - KAYSERİ