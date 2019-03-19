Geleceğe Daha Sağlıklı Bakmanın En Önemli Yolu, Sigaraya Hiç Başlamamak"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Konya Şube Başkanı Kadir Dikici, "Hem ülkemizin hem insanlığın felaketi olan sigaradan kurtulmanın, geleceğe daha sağlıklı ve ekonomik bakmanın en önemli yolu sigaraya hiç başlamamak.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Konya Şube Başkanı Kadir Dikici, "Hem ülkemizin hem insanlığın felaketi olan sigaradan kurtulmanın, geleceğe daha sağlıklı ve ekonomik bakmanın en önemli yolu sigaraya hiç başlamamak." dedi.



Dikici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en önemli sorunlarından sigara tüketiminin, alınan önlemlere rağmen artarak devam ettiğini bildirdi.



Açıklamasında, sigara kaynaklı hastalıklar sebebiyle ölümlerin her geçen gün arttığına dikkati çeken Dikici, şunları kaydetti:



"Hem ülkemizin hem insanlığın felaketi olan sigaradan kurtulmanın, geleceğe daha sağlıklı ve ekonomik bakmanın en önemli yolu sigaraya hiç başlamamak. Bu zararlı maddeden kurtulmak isteyenlere destek olarak insanımızı kazanmamız gerekiyor. Türkiye için atılabilecek en önemli adımlardan biri gelecek nesillerin sigaraya hiç başlamamalarını sağlamaktır. Maalesef lise düzeyi okullarımızda dört gencimizden üçünün sigara kullanıcısı olduğunu üzülerek görüyoruz."



Dikici, ebeveynlerin de çocukları sigara başta olmak üzere diğer zararlı alışkanlıklardan korumak için gereken çabayı göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda bilinçli olmalıyız." diye konuştu.



Dikici, daha sağlıklı nesiller ve sigarasız bir dünya için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş Başvurusunu Kabul Etti

Oğlunun Saçından Kolye Yapmıştı, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş

Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu