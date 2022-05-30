Geleceğe Dönüş filmlerinin efsane arabası geri döndü! - Son Dakika
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Geleceğe Dönüş filmlerinin efsane arabası geri döndü!

30.05.2022 16:38
Geleceğe Dönüş filmlerinin efsane arabası geri döndü!

Geleceğe Dönüş filmlerinde kullanılan efsanevi DMC-12 modeli, elektrikli motoru ile geri dönmeye hazırlanıyor.

'Geleceğe Dönüş' filmleri ile akıllara kazınan DeLorean DMC-12 bir döneme damgasını vurmuştu. İkonik model, efsanevi film serisinde tasarımı ve martı kanat kapıları ile büyük beğeni topladı. Şimdi ise orijinal DMC-12'nin piyasaya çıkmasının üzerinden yaklaşık olarak 40 sene geçtikten sonra ikonik modelin yeni versiyonu ile karşı karşıyayız.

Martı kanatlı efsanevi DMC-12 yeniden bizlerle!

Efsanevi modelin tanıtımı yaklaşırken konsept versiyonun görselleri paylaşıldı. EVolved olarak adlandırılan spor otomobil, imza niteliğindeki martı kanat kapılarını koruyor ancak köşeli tasarımın ise geride kaldığını görüyoruz. Şirket, her ne kadar bu aracın bir konsept olduğunu belirtse de üretim versiyonunda tasarımın büyük oranda korunacağını belirtti. Geleceğe Dönüş filmlerinin efsane arabası gerçek hayatta nasıl görünecek çok merak ediyoruz.

Keşke gerçek olsa: Bilim Kurgu filmlerindeki eşyalar!

Paylaşılan görsellere bakacak olursak, tasarımın orijinal modele göre büyük oranda değiştiğini görüyoruz. Martı kanatlar ve arka cam üzerindeki ızgaralı yapı haricinde aracın tasarımı büyük oranda değişmiş. Italdesign tarafından kaleme alınan otomobil, ön bölümden arkaya doğru incelen aerodinamik bir tasarıma sahip.

Geleceğe Dönüş filmlerinin efsane arabası geri döndü!

Önde ince LED farlara yer verilen aracın ızgarası üzerinde ise 'DELOREAN' yazısını görüyoruz. Alt bölümde ise V formlu LED aydınlatma üniteleri dikkat çekiyor. Oldukça geniş kapılara sahip olan aracın yan tarafında ise akıcı bir tasarım bizi karşılıyor. Geniş arka çamurlukla birleşen omuz çizgisi ise aracın sportif karakterini ortaya koyuyor.

İç bölüme geçtiğimizde günümüz otomobillerinden alıştığımız bir çift büyük ekran bizleri selamlıyor. Geniş bir dijital gösterge paneline ev sahipliği yapan aracın dokunmatik bilgi-eğlence sistemi ekranı ise orta konsoldan ön bölüme doğru açılı bir şekilde yükseliyor.

Geleceğe Dönüş filmlerinin efsane arabası geri döndü!

Peki bu güzel görünümlü araç gücünü nereden alıyor? Elektrikli otomobillerin gittikçe yaygınlaştığı dünyamızda DeLorean da bu duruma kayıtsız kalamamış gibi görünüyor. Yeni modelde selefinin 6 silindirli motorunun eksine elektrikli bir güç ünitesi yer alacak. Şirket bu motorun gücü hakkında herhangi bir detay paylaşmazken, arabanın 500 kilometre civarında bir menzile sahip olması bekleniyor.

Her ne kadar görseller paylaşılmış olsa da DeLorean aracın resmi tanıtımını Ağustos ayında düzenlenecek olan Pebble Beach Concours d'Elegance organizasyonunda yapmayı planlıyor. İlerleyen günlerde bu ikonik otomobil hakkında daha fazla detay elde etmeyi umuyoruz.

Peki siz Geleceğe Dönüş filmlerinin efsane arabası ve bu yeni versiyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Münir Karaloğlu, Otomobil, Film, Güncel, Son Dakika

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