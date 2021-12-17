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Geleceğe iz bırakacak teknoloji projeleri yarıştı - Son Dakika

Geleceğe iz bırakacak teknoloji projeleri yarıştı

17.12.2021 19:37

Türkiye'ye birçok başarılı şirket kazandıran hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler'de ödüle uzanan girişimler, fikirlerini hayata geçirmek için önemli bir adım attı.

Türkiye'ye birçok başarılı şirket kazandıran hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler'de ödüle uzanan girişimler, fikirlerini hayata geçirmek için önemli bir adım attı.

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi amacıyla bu yıl 17'ncisi düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler Programı'nın finali, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde yapıldı. Girişimcilere finale kadar olan süreçte uluslararası vizyonla çeşitli eğitim ve mentorluklar sunuldu. Finalde ise 10 girişim sahneye çıktı ve 3 dakikalık sürede jüriyi etkilemeye çalıştı.

Jürinin değerlendirmesi sonunda Onedio Reklam Ödülü'nü, sanallaşan dünyada üniversite öğrencilerinin isteklerini anlayıp ona göre şekillendirilmiş güvenli bir tanışma alanı yaratma hedefiyle kurulan eşleşme platformu Dorm kazandı.

Koç Sistem Özel Ödülü'ne ise Ddosify uzandı. Ddosify, geniş lokasyon ağından istek çıkışı sunan yüksek performanslı bir yük testi yazılımı olarak geliştirildi. Bu çözümle web sistemlerinin hizmet kapasitelerinin kampanya zamanları, özel etkinlikler gibi yoğun kullanıcı trafiğine karşı önceden doğru şekilde test edebilmesini sağlıyor.

OSTİM Ödülü'nü alan Integva, endüstrinin hızlı ilerleyişinin önüne geçen kalıplaşmış robotik kültürünün ve uygulamaya özel çözüm üretmenin teknik zorluğunun üstesinden gelmek üzere Coint'i geliştirdi. Coint, kullanıcılara diledikleri endüstriyel sistemleri oluşturma, manipüle etme ve web tabanlı olarak konfigüre etme imkanı sunuyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Uluslarasılaşma Ödülü, nano uyduları kullanarak yapay zeka algoritmalarını uzayda gerçek zamanlı olarak çalıştırmayı sağlayan Cervos Space'e verildi.

TEB Ödülü'nü alan ChemCode, gıda küflerinin oluşturduğu toksinlerin sebep olduğu senelik 1 milyar tonluk gıda kaybı ve kayıplar nedeniyle oluşan yüzde 40 fazla ürün maliyetini ortadan kaldırmak amacıyla geliştirildi. Yapay zeka temelli sistem, ham madde bozulma tahminleri üzerinden satın alma, depolama, lojistik ve üretim planı oluşturuyor ve hammaddelerin bozulmadan üretime sokulmasına imkan sağlıyor.

Elginkan Vakfı Uluslararasılaşma Ödülü, Distant'a verildi. Distant, konum tabanlı bir artırılmış gerçeklik hizmeti geliştiriyor. Distant Cloud ile dünya üzerine yerleştirilen dijital bir katmanın artırılmış gerçeklik arayüzünde deneyimlenmesini mümkün oluyor. Böylece geliştiriciler Distant Cloud ekosistemi içerisinde farklı sektörlere hizmet veren ve fiziksel ortamlarda dijital içerikler sergileyen uygulamalar inşa edebilecek.

Elginkan Vakfı Büyük Ödülü'nü ise Biopols ve Ddosify kazandı. Biopols, et üretici ve tüketicilerinin gıda güvenliği ve raf ömrü kaygılarını azaltan, antibakteriyel ve antioksidan özellikli yeni nesil bir gıda saklama teknolojisi olarak geliştirildi. Söz konusu çözüm kağıt, kumaş, biyoplastik gibi çevreyle uyumlu malzemelerin üstüne kaplanmış, doğal aktif maddelerle zenginleştirilmiş biyopolimer yüzey sayesinde gıdaların raf ömrünü uzatıyor.

Geleceğe iz bırakacak teknoloji projeleri yarıştı
Geleceğe iz bırakacak teknoloji projeleri yarıştı
Geleceğe iz bırakacak teknoloji projeleri yarıştı
Geleceğe iz bırakacak teknoloji projeleri yarıştı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Kongre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geleceğe iz bırakacak teknoloji projeleri yarıştı - Son Dakika


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