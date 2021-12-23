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Geleceğe MABEM İle Yürümek İçin Önemli Fırsat - Son Dakika

Geleceğe MABEM İle Yürümek İçin Önemli Fırsat

23.12.2021 10:25
Geleceğe MABEM İle Yürümek İçin Önemli Fırsat

Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle 17 ilçede hayata geçirdiği ve başarısıyla yurt çapında üne sahip MABEM eğitim kurumları, 19-20 Şubat tarihlerinde LGS-YKS kursları için Öğrenci Alım Sınavı gerçekleştirecek.

Sınava girmek isteyen öğrencilerin güncel öğrenci belgesi ve 1 adet güncel vesikalık fotoğrafıyla bulundukları bölgenin MABEM ve gençlik merkezlerine başvurabilecekleri belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerin istedikleri okullara ulaşabilmelerine katkı sağlamak amacıyla 17 ilçede hizmet veren MABEM'lerde, 19-20 Şubat tarihlerinde Öğrenci Alım Sınavı gerçekleştirilecek. Sınava girmek isteyen öğrencilerin başvurularını kabul etmeye başladıklarını belirten MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, "Akademik eğitim modelimizle liselere ve üniversitelere gitmek için çalışan öğrencilerimize daha düzenli ve planlı bir çalışma programı alışkanlığı kazandırmak ve buna bağlı olarak hayallerindeki lise ve üniversitelere gitmelerini sağlamak için MABEM eğitim kurumlarımız, 17 ilçemizde başarılı kadrolarıyla hizmet veriyor" dedi. Tibukoğlu, alım sınavına girmek isteyen öğrencilerin güncel öğrenci belgesi ve 1 adet güncel vesikalık fotoğrafıyla başvuru yapabileceklerini söyledi.

Sınava Davet Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına 17 ilçede hayata geçirilen MABEM'in de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da, "19-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştireceğimiz alım sınavının ardından eğitim ordumuzla başarımızı daha üst seviyeye taşıyacağız. MABEM'lerimizde deneyimli öğretmen kadromuzla her ders için soru bankası, sınav kaygısı ve motivasyon semineri, konu anlatımlı ders kitapları, başarı ve eğitim seminerleri, yaprak testler ve çözümü, birebir soru çözümü, genel tarama testleri, analizli sınav karnesi, öğrenci koçu sistemi, deneme sınavları ve birebir etüt imkanını çocuklarımıza ve gençlerimize sunuyoruz. Bu bağlamda Öğrenci Alım Sınavı, öğrencilerimizin geleceğe MABEM ile yürümeleri için önemli fırsat. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sınavımıza katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Cengiz Ergün, gençlik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Geleceğe MABEM İle Yürümek İçin Önemli Fırsat - Son Dakika


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