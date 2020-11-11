"Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" kampanyasında Kırgızistan'da bin fidan dikildi - Son Dakika

"Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" kampanyasında Kırgızistan'da bin fidan dikildi

11.11.2020 19:45

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı" kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bin fidan toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı" kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı"nın Kırgızistan ayağı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğü ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) desteği ile Bişkek Atatürk Parkı ve KTMÜ Cengiz Aytmatov kampüsünde fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikimine katılan KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, programda yaptığı konuşmada, "Kırgızistan'da kardeşlerimizle birlikte dikeceğimiz fidanlar aynı zamanda dostluğumuzun ve kardeşliğimizin bir nişanesi olacaktır." dedi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de geçen yıl 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Bu yıl da Kırgızistan'ın da aralarında olduğu 30 ülkede binlerce fidan dikilecek. Kırgızistan'da, 500 fidan Atatürk Parkı'nda ve 500'ü de Manas Üniversitesinde dikilecek." dedi.

Usta, fidan dikim programına katılan Türkiye Orman Bakanlığı temsilcilerine, akademisyenlere, Bişkek Belediyesi yetkililere ve halka teşekkürlerini iletti.

Bişkek Belediyesi Parkları Müdürü Kaliça Umuraliyeva da TİKA'nın katkılarıyla dikimi yapılan fidanlarının bakımının en iyi şekilde yapılacağını belirtti.

Geleceğe Nefes, Kırgızistan, Türkiye, Bişkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' kampanyasında Kırgızistan'da bin fidan dikildi - Son Dakika


Son Dakika

Savaşı bitiren anlaşmanın ardından Rus Barış Gücü, Dağlık Karabağ'daki görevine resmen başladı 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı Avrupa basını, Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi yazdı: Biden ve Macron şimdiden kaybedenler arasında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi, Aliyev'in "Ne oldu Paşinyan?" sözleriyle hafızalara kazındı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi
Ozan Kabak için Milan'ın ardından Real Madrid de devreye girdi Ozan Kabak için Milan'ın ardından Real Madrid de devreye girdi         
19:16
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf: Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı         
18:57
Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor         
18:39
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi         
18:07
İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti         
17:55
Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
2 damlası 8 saat koruyor! Türkiye'de üretilen bitkisel jel, koronavirüse çare olabilir 2 damlası 8 saat koruyor! Türkiye'de üretilen bitkisel jel, koronavirüse çare olabilir         
16:55
Koronavirüsün genetik kodunda Koronavirüsün genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen açığa çıkarıldı         
16:07
Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı         
16:02
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 19:49:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" kampanyasında Kırgızistan'da bin fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei