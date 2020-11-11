"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Malatya'nın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu.

Hekimhan ilçesi Kafla mevkisinde düzenlenen fidan dikiminde konuşan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, bugün memleketin her alanında dikecekleri fidanlarla orman varlığının artacağını, ülkenin ormanlarla süsleneceğini ve ormanların gelişmiş olacağını belirterek, "Bugün Hekimhan ilçemizde toplam bin fidan toprakla buluşacak. Bu takriben 30 dönüm bir alan yapıyor. Memleketimizin, ilçemizin ve Malatyamızın orman varlığına bugün gayretlerimizle, alın terimizle katkı sunup, emeğimizle gönlümüzden damlayan tohumları toprağa nakşedeceğiz." dedi.

Programa, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Doğanşehir

Doğanşehir ilçesinde ise Küçük Sanayi Sitesi'ndeki programda 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, İlçe Orman İşletme Şefi Ramazan Ateş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.