"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı - Son Dakika

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı

11.11.2020 14:31

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Antalya Valiliği öncülüğünde Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik, Kepez ilçesi Varsak mevkisindeki ağaçlandırma sahasında yapıldı.

Antalya Okçular Tekkesi bünyesinde geleneksel Türk okçuluğu eğitimi alan küçük kemankeşler de fidanlarla etkinliğe destek oldu.

Küçük kemankeşler ve ailelerinden oluşan 80 kişilik grup, alana getirilen bin fidanı toprakla buluşturdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı mensupları da ağaç dikim seferberliği kapsamında bin fidan dikti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, etkinlikte yaptığı açıklamada, orman varlığını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sonraki nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için seferber olduklarını dile getiren Yazıcı, "Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir Türkiye için, bugün fidan yarın nefes diyoruz." dedi.

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise Antalya'da 19 alanda fidan dikim etkinliği düzenlendiğini bildirdi.

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar ise İçişleri Bakanlığı ile uyguladıkları "Kabzadaşım, Can Arkadaşım" projesi kapsamında "Kabzadaşım ile fidan ekiyorum, nefes alıyorum" sloganıyla Milli Ağaçlandırma Günü'ne destek olduklarını aktardı.

Kemankeşlerin, kendilerinin yanı sıra Hazreti Muhammed, okçular piri Sa'd Bin Ebu Vakkas, Şeyh Hamdullah, Antalya Okçular Tekkesinde emeği bulunanlar, şehitler ve sağlık çalışanları adına da fidan diktiklerini anlatan Uçar, "Fransa'da henüz çocuk oldukları halde Fransız polisi tarafından sadece Müslüman oldukları için terörist muamelesi gören kardeşlerimiz için de fidan diktik. Onlarla da dayanışmamızı bu şekilde göstermek istedik." dedi.

Uçar, ormanları ve içindeki canlıları diri diri yakan teröristlere de tepki gösterdi.

Muğla'da 10 bin 650 fidan toprakla buluştu

Muğla'da, Menteşe ilçesinin Yılanlı mevkisindeki ağaçlandırma sahasında etkinlik düzenlendi.

Vali Orhan Tavlı, yaptığı konuşmada, 13 ilçede 10 bin 650 fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getirdi.

Ormanların canlılar için hayati önem taşıdığına işaret eden Tavlı, "Gelecek nesillere doğal miras olarak bırakacağımız, doğamıza, ekonomiye büyük katkıları olan ormanlarımızı korumak, geliştirmek, ağaç dikerek yeni orman alanları oluşturmak ve gelecek nesillere erken yaşlarda ağaç ve orman sevgisini aşılamak hepimizin görev ve sorumluluğudur." diye konuştu.

Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ise Muğla'nın yüzde 68'in ormanlarla kaplı olduğunu belirterek, orman varlığını en iyi şekilde geleceğe miras olarak bırakmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Tavlı, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve beraberindekiler fidan dikti.

Burdur'da 15 bin fidan dikildi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Büğdüz köyü Örtülü mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte, il genelinde 15 bin fidanın toprakla buluşturulacağını aktardı.

Hatay'daki orman yangınını hatırlatan Arslantaş, orman teşkilatının kahraman çalışanlarının cansiperane gayretleriyle yangınların çok geniş alanları etkilemeden söndürüldüğünü belirtti.

Bu tür etkinliklerle çocuklara çevre bilincinin aşılandığına dikkati çeken Arslantaş, "Hepimizin dikili bir ağacı olacak. Kıyamet koparken de elindeki fidanı toprakla buluşturmakla görevli bir kültürün temsilcileriyiz." dedi.

Isparta

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, şehrin 13 noktasında 20 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu bildirdi.

Fidan dikim etkinliğinin doğaya zaman içinde yapılan haksızlığın telafisi olduğuna işaret eden Seymenoğlu, "Gelecek nesillere yaşanılabilir bir ortam bırakılması için bu tarz etkinliklerin önemi çok büyük." şeklinde konuştu.

Geleceğe Nefes, Antalya, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' Programı - Son Dakika


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