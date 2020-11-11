"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı - Beypazarı - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Ankara'nın Çubuk, Kızılcahamam, Kahramankazan ve Beypazarı ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Beypazarı

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sorumluluk alanındaki Beypazarı Kızılbayır mevkisine bin, Ayaş ilçesi Maslak mevkisine 500 ve Güdül ilçesi Karacaören Mahallesi'ne bin fidan dikildi.

Beypazarı ilçesindeki törene Kaymakam Temel Ayca, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Karadede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Rahmi Çalışkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz, kurum amirleri ve öğretmenlerle öğrenciler katıldı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, buradaki konuşmasında, bugün sorumluluk alanlarında eş zamanlı 3-5 yaş arası 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Orman İşletme Müdürü Çimen, bununla da kalmayıp, Orman İşletme Müdürlüğü önünde oluşturdukları fidan dağıtım merkezi aracılığıyla ve tüm kurumlara olmak üzere 10 bin fidan dağıtımında bulunduklarını ve bedelsiz fidan dağıtımının mavi ladin, kızılçam ve sedir olmak üzere sürdürüldüğünü kaydetti.